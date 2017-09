Mitoituksissa ei moitittavaa

Kunnan varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuthin mukaan Petäjäkallion ja Kintauden päiväkodeissa on tällä hetkellä yhteensä noin 200 lasta hoidossa ja henkilökuntaa on reilu 40. Lisäksi muutama petäjävetinen lapsi on hoidossa yksityisissä päiväkodeissa Jyväskylässä ja joitain on myös seudullisella palvelualueella toisessa kunnassa. Syksyn aikana ei yhtään lasta ole hoidossa kotona työskentelevällä perhepäivähoitajalla, vaan kaikki lapset ovat päiväkodeissa.

– Petäjävedellä päiväkotien henkilömitoitukset ovat hyvin kohdallaan, osa ryhmistä on täydempiä ja osassa enemmän väljyyttä, Ruuth luonnehtii. – Tällä hetkellä tilat ovat riittävät ja toimivat; on todella hienoa, että meillä on kolme uutta ja tervettä, varhaiskasvatustoimintaan suunniteltua kiinteistöä käytössämme.

Petäkallion päiväkotiin kuuluvalla alatalolla tehdään uusia ryhmäjärjestelyjä ja Ruuthin mukaan muutokset liittyvät palveluntarpeiden muutoksiin ja sitä myötä tuleviin toiminnan ja tilojen uudelleen järjestelyihin. – Alatalolla on aiemmin toiminut kolmena päivänä viikossa osaviikkoisten ryhmä, jolle ei tällä hetkellä enää olekaan sellaista tarvetta kuin edellisinä vuosina.

– Avoin päiväkotitoiminta jatkuu mahdollisista tilamuutoksista huolimatta. Toiminta on koettu hyvänä ja tarpeellisena. – SK