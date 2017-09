Lämpöä riittää pattereissa

Petäjäveden lämpölaitoksen tulipalo ja viivästyneet korjaustyöt eivät vaikuta asiakkaiden lämmönjakeluun. Eli lämpöä tulee pattereihin, vaikka korjaustyöt ovatkin ennakoidusta viivästyneet. Suurin osa Petäjäveden Energia Oy:n asiakkaista on kunnan kiinteistöjä, kuten vuokratalot ja tuetun asumisen kiinteistöt.

Petäjäveden Energian toimitusjohtaja Seppo Kovanen painottaa, että lämpöä riittää asiakkaille: käytössä on nyt laitoksen toinen kattila, jossa poltetaan haketta. Kun ulkona lämpötilat laskevat nollan tuntumaan, käyttöön otetaan kaveriksi öljy ja niin pärjätään ainakin 20 asteen pakkasilla.

Kovasen mukaan tekniikka on jo kunnossa isolla laitoksella, mutta vielä ei voida siellä lämmittää. Korjaussuunnitelma on valmistumassa ja tarjoukset on saatu korjaustöistä. Remontista ja sen etenemisestä kerrotaan syksyn aikana Petäjävesi-lehdessä.

Kunnan tekninen johtaja Janne Koskenkorva kertoo, että lämpölaitoksen tulipalon myötä kunnan kriisinhallintapuolella on entistä paremmin nyt varauduttu vastaaviin tilanteisiin ja onnettomuus poiki varautumissuunnitelman poikkeusoloihin. – Kunnan kiinteistöjen lämmönjakelu on turvattu myös tällaisten kriisitilanteiden sattuessa. Lämpöä tulee, tulee laitos kuntoon tai ei, Koskenkorva muistuttaa. – SK