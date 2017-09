Kameran takaa voi löytää luonnon kauneuden yksityiskohtineen

Petäjäveden kirjastossa saadaan syyskuun ajan nauttia Sulo Ojasen luontokuvista. Ruokkeella asuva luontokuvaharrastaja kulkee pääasiassa lähialueilla Keski-Suomessa sekä kansallispuistoissa. Näyttely on Petäjävedellä jo kolmas, ja jatkuvasti Ojanen pitää näyttelyitä ympäri Keski-Suomea, yhteensä niitä on ollut nyt 13. – Haastetta pitää aina olla ja olen saanut ihan hyvää palautetta, Ojanen sanoo ja rohkaisee muitakin luontokuvaajia tuomaan kuviaan esille. Ojanen teettää Sovatekillä näyttelykuvista canvastaulut, joissa työt pääsevät hyvin esiin. Runsauden pulaa eli näyttelykuvien valintaa helpottaa, kun on joku teema tai systeemi, minkä mukaan kuvat valitaan. Tämän näyttelyn kuvista suuri osa on otettu Petäjävedellä ja tämän vuoden aikana.

Luontokuvaaminen on eläkeiän harrastus, vaikka kamera on kulkenut miehen matkassa armeijaiästä asti. – Samalla pääsee luontoon liikkumaan ja nokipannukahvit keitetään aina, se on tärkeä osa tätä, Ojanen kuvailee. Metsästäminen ei ole häntä koskaan kiinnostanut, eikä hän jaksa eläimiä kytätä kuvia varten, mutta upeita otoksia on niistäkin hetkellisesti saanut, odottamatta.

Sulo Ojasen kuvissa luonto on kauneimmillaan. Suurin osa on yksityiskohtia, ja makrokuvaukseen oma kalustokin sopii parhaiten. Toki tässäkin näyttelyssä on mukana pari maisemaa, jotka kuvaavat Ojasen mieluisinta aihetta, ruskaa. Ruskaa voi kuvata myös lähellä, ei tarvitse lähteä Lappiin. Ruskassa kuvaajaa innostaa väriloisto ja se, ettei se ole joka vuosi samanlainen. Ruskareissun Ojanen tekee seuraavaksi Hossan kansallispuistoon.

– Kun paljon kulkee, niin ei viitsi paljon etukäteen rajata kuvauskohteita. Ojanen sanoo. Hän kuvaa mitä vastaan tulee ja kuvaamisen kautta luontoa ja sen yksityiskohtia panee merkille herkemmin.

Näyttelykuvista Ojasen oma lempikuva on harvinainen ja rauhoitettu, pehmeän pörröinen kangasvuokkonuppu, jota piti metsästää pitkään (kuva yllä). Samoin lampun muotoiset jäähelmet ja joutsenpari ovat onnistuneita tunnelman ja aidon hetken vangitsijoina. – SK