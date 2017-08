Tulipalo teki tuhojaan Petäjäveden Energian lämpölaitoksella

Petäjäveden Energian lämpölaitoksella riehui lauantaina tulipalo.

Tulipalo vaurioitti Petäjäveden Energian lämpölaitoskiinteistön seinä- ja kattorakenteita. Sammutettavaa oli myös hakekasoissa.

Palon syttymissyy ei ollut selvillä vielä lauantai-iltana. Palosyyn tutkinta käynnistyy sunnuntaina.

Palomestari Pasi Vilhusen mukaan ei ole vaaraa, että lämpölaitoksen tulipalo leviäisi ympäristöön. Palon synnyttämä savu ei Vilhusen mukaan ole myrkyllistä. Rantatien liikenteeseen palon sammutustyöt ovat lauantain aikana vaikuttaneet jonkin verran.

Tulipaloa koskeva hälytys tuli Keski-Suomen pelastuslaitokselle kello 17.08.

– Jo aiemmin päivällä lähialueella tehtiin havaintoja savun hajusta. Savun hajua ei vielä tuolloin kuitenkaan osattu yhdistää lämpölaitokseen, kertoo päivystävä päällikkö Pauli Nurminen.

Tulipalopaikalla sammutustoimiin osallistuivat yksiköt Jyväskylästä, Kuohulta, Petäjävedeltä, Multialta, Koskenpäältä ja Keuruulta. Lisäksi paikalla oli neljä säiliöautoa. Sammutustöihin osallistui kaikkiaan noin kolmekymmentä henkilöä.

Petäjäveden Energian Seppo Kovasen mukaan palon syttymissyystä on kaksi epäilyä.

– Toinen on salaman isku. Todennäköisempi syy on se, että hakekasa on lämmennyt, joka ei kuitenkaan tunnu mahdolliselta. Kuivan, isojakeisen hakkeen ei pitäisi kuumeta ja syttyä. Mutta hakesiilossa se kuitenkin eniten paloi, ja nyt palo on levinnyt myös seinien väliin. Rakennusta on pieksetty hajalle vähän joka puolelta.

– Seinä- ja kattorakenteita on tuhoutunut joka puolelta. Mutta tällä hetkellä oletan, että lämpölaitteet eivät olisi tulleet kipeiksi. Totta kai sähkövikoja on, mutta pannuhuoneessa ei vaikuttaisi olleen tulta, kertoo Kovanen.

Seppo Kovasen tunnelmat eivät lauantai-iltana olleet luonnollisestikaan parhaat mahdolliset. Tulipalopäivä ei kuitenkaan ollut saamassa jatkokseen unetonta yötä.

– Mä tunnen itseni, kyllä mua ensi yönä nukuttaa. Minkäs näille teet. Ei tämä kivaa ole. Mutta elämän varrella on monenlaista sattunut, kyllä tämä tästä ohi menee.

Teksti: Hanna Mäkinen

Kuva: Pentti Mäkinen