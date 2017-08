Suomenhevosten juhlapäivä

Petäjävedellä vietettiin lauantaina suomenhevosille omistettua juhlaa. Päivän päätähtiä olivat Polara ja Vapperi, joiden menestystarina on ollut petäjävetisestä näkökulmasta innostavaa seurattavaa.

Temperamenttinen Polara

Polaran toukokuinen voitto Solvallan kuulussa Elitkampenissa oli petäjävetistä ravihistoriaa. Kauas ei jäänyt Polaran voitto myöskään Oslossa kylmäveristen arvolähdössä kesäkuun alussa. Jo aiemmin Polara oli käynyt Vermossa nappaamassa nimiinsä arvostetun Erkon Pokaalin.

Lauantaina seitsemänvuotias suomenhevosruuna saapui Petäjäveden yläaste-lukion pihaan kaiken kansan ihasteltavaksi.

– Polara on kilpailutilanteessa temperamenttinen hevonen. Sillä voi kilpailussa joskus vähän takapää nousta ja potkua tulla, mutta kotona ei hienompaa hevosta ole, kuvaili Antti Tupamäki esittelyssä.

Lauantain juhlassa oli rapsuteltavana poikkeuksellisen nopea suomenhevonen. Polaran Solvallassa juoksema aika, 19,0, on Antti Tupamäen mukaan kylmäveristen ruunien epävirallinen maailmanennätys.

Polaran omistavat Janne Tiainen ja Antti Tupamäki, joista jälkimmäinen on myös hevosen valmentaja ja ohjastaja. Polara majailee Kuivasmäellä Jannen isän Tarmo Tiaisen tallissa. Hevosen taustatiimiin kuuluvat myös omistajien puolisot, Jenni Tuomala ja Heidi Nurmi.

Energinen Vapperi

Toinen lauantain tähdistä oli Irma ja Tapio Mynttisen omistama Vapperi.

Vapperi sinetöi hiljattain nousunsa tähtidivisioonasta valiodivisioonaan. Tapio Mynttisen mukaan tavoitteena on, että Vapperi on mukana kamppailemassa ravikuninkuudesta ensi vuoden Kuninkuusraveissa Rovaniemellä.

– Vapperi on välillä tohottaja, vaikka nyt se on tietysti vähän rauhoittunut, kun ikääkin on tullut. Se on energinen, mutta hirveän kiltti ja palvelualtis. Vapperin kohdalla ainoa ”ongelma” on välillä se, että saa sen menemään treenilenkkejä tarpeeksi hiljaa. Välillä se haluaa nimittäin reuhata, kertoi Tapio Mynttinen esittelyssä.

– Se on kotiväen mieleinen hevonen. En minä siitä osaisi muuttaa mitään. Jos on huono päivä itsellä, ja jos lähtee sen kanssa lenkille, muuttuu päivä hyväksi. On suuri etuoikeus saada valmentaa ja omistaa tuollainen hevonen, kiteytti Mynttinen.

Toivottu tilaisuus

Petäjäveden lauantaisen ravijuhlan järjestivät yhteistyössä Petäjäveden Hevosystäväinseura ja Petäjäveden kunta.

Hevosystäväinseura oli alun perin suunnitellut järjestävänsä Petäjävedellä muutaman vuoden takaa tutun suoranajotapahtuman.

– Kun Polara ja Vapperi ovat pärjänneet niin kauhean hyvin, on moni kysynyt, että kuka järjestää ja tarjoaa kahvit menestyksen kunniaksi. Muutimme suunnitelmaa siten, että suoranajotapahtuman sijaan järjestämmekin menestysjuhlat 110-vuotiaan suomenhevosen ja menestyneiden petäjävetisten suomenhevosten kunniaksi. Kuntaa pyydettiin sponsoriksi. Tämmöinen juhla tästä sitten tuli, kertoi tapahtuman taustasta Petäjäveden Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Markku Koskela.

Polara, Vapperi ja kumppanit ovat juhlansa ansainneet. Niin hienosti ja myönteisessä mielessä ne ovat kotipitäjäänsä maailmankartalle ja otsikoihin juosseet.

– Kyllä ainakin hevosihmiset tuntevat Petäjäveden hevospitäjänä. Kunkkariviikonloppuna Helsingissä — erikoista kyllä — Petäjävesi oli niin monta kertaa esillä, että kaikki 50 000 kävijää tiesivät, mistä ovat Polara ja Vapperi kotoisin, samoin kuin esimerkiksi Pietiläisen Jussin Kaarnalii, totesi Koskela.

Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio oli mukana tapahtuman suunnitteluryhmässä.

– Tarkoitus oli, että luodaan sellainen tapahtuma, jossa ollaan ylpeitä tästä meidän hevoskulttuurista. Ja toisaalta oli tarkoitus tehdä sellainenkin tapahtuma, johon voivat tulla nekin, jotka eivät tunne tätä meidän hevos-sceneä. Ideana on, että täällä on hommaa lapsiperheille ja kaikenikäisille.

– Hevoskulttuuri on meillä Petäjävedellä vahva. Mutta koska hevoset eivät kuitenkaan ihan tässä Petäjäveden jokapäiväisessä kyläkuvassa näy, halusimme tehdä tapahtuman, jossa petäjävetiset pääsevät näkemään petäjävetisiä hevosia, sanoi Vainio.

Kaiken kansan juhla

Lauantain juhla keräsikin yläaste-lukion pihaan ja Masuuniin reilusti väkeä. Kuten järjestäjät toivoivat, oli paikalla kaikenikäistä kansaa.

Irja Salasmaa tuli hevosjuhlaan porkkana matkassaan. Oranssin makupalan Salasmaa kävi antamassa Polaralle. Hevoset ovat Irja Salasmaalle tuttuja ja rakkaita jo lapsuudesta. Kotona maatilalla oli eläimiä hevosesta kissaan, mutta erityisesti Salasmaa ihastui hevosiin.

Liisa Mäkinen tuli tapahtumaan vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäisen tyttärentyttärentyttärensä kanssa. Salli Hyytiänen saapui juhlaan ihan siitä ilosta, että pääsi katsomaan hevosia. Kaiken kaikkiaan juhlaan osallistui yli sata henkeä.

Hevosille omistetun juhlan ohjelmaan kuului myös keppihevoskisa, hevosalan ammattien esittelyä, talutusratsastusta ja hevosajelutusta. Masuunissa saattoi kakkukahvittelun ohessa katsella muun muassa Polaran juoksuja valkokankaalta. Pihalta löytyi makkarapiste ja Polaran fanituotemyymälä.

Musiikkiakaan ei oltu unohdettu. Heti tapahtuman alkajaisiksi kuultiin Antti Tupamäen tulkinnat Juokse sinä humma ja Ajomies -kappaleista. Kuullun perusteella vaikuttaa siltä, että Tupamäessä on ainesta myös lavatähdeksi. Säestyksestä vastasi Mikko Nislin.

Teksti ja kuvat: Hanna Mäkinen