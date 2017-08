Strategialakanat välittävät kuntalaisten terveiset valtuustolle

Petäjäveden uuden strategian työstövaiheessa kysytään myös kuntalaisten mielipidettä kunnan kehittämisen suunnasta, tavoitteista ja tavoista. Uusi kunnanvaltuusto ja kunnan johto ovat lanseeranneet työkaluksi strategialakanat, joihin kuntalaiset voivat käydä kirjaamassa kuntastrategiaa koskevat ajatuksensa. Strategialakanoita löytyy muun muassa päiväkodeista, seurakuntakodilta, kirjastolta, terveyskeskuksesta, Petäjäkodilta, Kyläsepästä ja ravintola Kanttarista.

Strategialakanat kerätään talteen maanantaina 21.8. Uusi valtuusto käsittelee strategia-ajatuksia muun muassa valtuustoseminaarissaan Raumalla 23.-24.8.

– Strategialakanoissa kysytään kuntalaisten näkemyksiä kunnan vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista. Mukana on myös kysymys, että mitä minä tekisin, jos olisin Petäjäveden itsevaltias. Ideana on, että kaikki kuntalaiset pääsevät kertomaan ajatuksistaan. Lakanoihin kirjatut ajatukset välittyvät valtuustolle, joka voi ottaa kuntalaisten kommenteista ideoita strategian laatimiseen, kertoo kunnanjohtaja Eero Vainio.

Yhdistykset ja muut ryhmät voivat vastata samoihin kysymyksiin myös sähköisesti pyytämällä kysymykset sähköpostilla hallintojohtaja Anni Hakalalta sähköpostilla.

– Yleensä kuntastrategian tekee valtuusto keskenään tai muutamilta intressiryhmiltä kysyen. Tämä on aika radikaali ajatus, että kaikki halukkaat pääsevät kommentoimaan. – Kannustamme kaikkia kuntalaisia osallistumaan. Kaikki näkemykset ovat arvokkaita, toteaa Vainio.

Kunta on kutsunut kuntalaisia mukaan strategiatyöhön myös sosiaalisen median välityksellä. -HM

