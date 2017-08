Maja, johon ei hallin hammas ehdi milloinkaan

Kuivasmäentiellä Kotamäenpihapiirissä sijaitsee maja, johon ei hallin hammas eikä susihukkakaan yllä. Maja on nimittäin rakennettu puiden runkojen väliin parin metrin korkeuteen. Siellä leikkivät yhdessä Eevi, 9, Eino,7, ja Alva Kotamäki, 4, joiden mummolan pihassa maja seisoo, ja serkkutyttö Siiri Kriikelä.

”Meijän majassa” on kaksi kerrosta, joita yhdistävät portaat. Alakerrassa on lettujenpaistopiste ja yläkerrassa on varsinainen leikin kehto. Siellä askarrellaan ja leikitään ruokaleikkejä, pihasta kerätyt kukkaset ja muut luonnonantimet mielikuvitusruokina. Majan takana keikkuu jokaisen lapsen unelmakeinu, sillä sen narut ovat kiinni korkealla puiden välissä olevassa rautatangossa, mikä takaa keinujalleen hurjaakin hurjemmat vauhdit.

Majan on rakentanut Jukka Kotamäki yhteistyössä leikkijöiden kanssa. Vaikka maja on kurkistellut puiden lomasta jo kaksi vuotta, niin se on silti vielä keskeneräinen. Majaa rakennetaan uusien ideoiden mukaan koko ajan ja seuraavaksi sen seiniä koristamaan on tulossa ikkunat, jotta sieltä pääsee salaa katselemaan, mitä ulkona tapahtuu. Kotamäen maja on syntynyt suoraan lasten ideoista ja on mainio esimerkki lasten luovuudesta ja mielikuvituksesta.