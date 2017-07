Töllin Taipaleen reittiennätystä petrattiin taas

Mukana oli nyt enemmän junioreita ja oman kylän juoksijoita

Kuudennet Töllin Taival -juoksut viime viikon keskiviikkona keräsi juoksijoita 74, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuosina. JKU:n Miikka Takala paransi viime vuoden reittiennätystään noin minuutilla aikaan 37,44. Nyt 11,4 kilometrin reitille uskaltautui entistä useampi petäjävetinen kuntoilija tai juoksuharrastaja ja lasten sarjoissa oli enemmän väkeä kuin aiempina vuosina. Kehno, kylmä keli vähensi yleisöä ja saman viikon Keuruun yömaraton verotti juoksuväkeä. Toisaalta järjestelyt sujuivat mainiosti. Tapahtuman alullepanija Jouko Suonsaari iloitsee yhdessä tekemisen meiningistä ja kiittää mukana olleita vapaaehtoisia ja sitä, että tapahtuman järjestämisen työtä ja vastuuta on järjestäjäseurassa jaettu. – Reitti on maisemallisesti ja koskenylityksineen hieno ja luonnonhelmassa juoksumaastot ovat todella mukavia, Suonsaari kuvailee. K-market Porkkana lahjoitti junioreille palkintopussukat – ja nähtiinpä kauppiaskin kisassa mukana! Tulokset löytyvät täältä. – SK