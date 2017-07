Tapahtumaa tuutin täydeltä

Petäjäveden monipuolinen kulttuuriviikko huipentuu tulevaan superlauantaihin, johon mahtuu aimo annos markkinameininkiä, musiikkia, kuvataidetta ja kuuman raudan takomista.

Johan on markkinat -tapahtuman teemana on käsityöt ja lähiruoka. Lauantaina kello 9-16 käsityöläisten myyntipisteet löytyvät asemamakasiinista ja pappilan makasiinista. Tarjolla on muun muassa emali- ja puutöitä, koruja, kierrätysmateriaalista tehtyjä tuotteita, huopatuotteet, bhutanilaisia kankaanpainotuotteita, nepalilaisia maalauksia ja kirjoja.

Johan on markkinat -tapahtuman lähiruokapuolella uusi tulokas on T-Barbeque, eli T-BBQ. Yritys tuo markkinoille kiertävän ruokakioskin, jonka suojissa savustuvat paikalliset herkut. Käy maistamassa, millaisia makuelämyksiä T-BBQ loihtii Hakamaan lammastilan ja Taipaleen luomutilan raaka-aineista. Lähiruokakojut myyvät myös esimerkiksi ternimaitoa ja leivonnaisia. Lähiruokakojut sijoittuvat pappilan ja leikkipuisto Aamumaan väliselle alueelle.

Yhteensä Johan on markkinat -tapahtumaan osallistuu reilut 25 myyjää. Tapahtuma-alueella on kaksi kahvilaa. Herkkusuille on tarjolla muun muassa lettuja. Irtojäätelön ja uuniperuna-annosten myyntipiste löytyy rautatieasemalta.

Myös vilttikirppistelylle on varattu maksutonta tilaa kaikille innokkaille.

Johan on markkinat -alueelta pääsee päivän toiseen tapahtumakeskiöön hevoskyydillä. Kärrykyytiä on tarjolla rautatieasemalta pappilan kautta Kyläsepän ja Keskimaan tapahtuma-alueelle, jossa ovat käynnissä samanaikaisesti Petäjäveden Yrittäjien Kesämarkkinat ja Suomen sepät ry:n Takomarkkinat. Hevoskyyti maksaa yhdeltä hengeltä euron suuntaansa.

Petäjäveden Yrittäjien Kesämarkkinat pidetään viimevuotiseen tapaan S-marketin pihassa kello 9-16 ja myyjiä on tulossa runsaasti. Ostohousut kannattaa laittaa jalkaan, sillä tarjolla on muun muassa pärekoreja, kenkiä, kodin tavaraa, lemmikkitarvikkeita sekä kalaa, mansikoita, makeisia, lettuja ja leivonnaisia. Luvassa on myös työnäytöksiä, esittelyjä ja lapsille pomppulinna ja muuta mukavaa.

Markkinakahvilassa on tavattavissa kello 11-13 kunnanjohtaja Eero Vainio, kansanedustaja Anne Kalmari sekä Petäjäveden Yrittäjien puheenjohtaja Janne Tiainen.

Suomen Seppien perinteiset Takomarkkinat starttaavat Kyläsepällä jo torstaina puukon terän taontakurssilla, ja seppiä tulee ympäri Suomen.

Sepät takovat joka päivä sunnuntaihin asti kello 9-16 ja myös markkinalauantaina myyntipöydät notkuvat itse tehdyistä taontatöistä ja myös tilaustöitä tehdään paikan päällä.

Katusoiton MM-kisat tuo Petäjäveden lauantaihin lahjakkaat muusikot. Kello 11-15 välillä taiteilijat esiintyvät eri puolilla markkina-aluetta. Katusoiton MM-finaali alkaa Ravintola Kanttarissa kello 19. Osallistujalistalta löytyy tänä vuonna monen genren edustajia.

Kisaan ottavat osaa Papas Roll, Skiffle papat, Martti Juurinen, Minus Four Orchestra, Huojuva Komppi, Haitarit ja Rumpu, J.J. Nybergh & Radiators, Popstoori, Toivo Susi, Vihreet Homot, V-M Järvenpää & Fin-Mex Pelimannit sekä Mammantytöt.

Kanttarin MM-areenan olosuhteita voi käydä mittailemassa jo päivällä, sillä ravintola on avoinna koko lauantaisen tapahtumapäivän ajan.

Markkinavieraita viihdyttää lauantaina myös posetiivari, jonka voi tavata missä vain ympäri kirkonkylää.

Casa non casa -näyttelyn avajaisia vietetään Toinilassa kello 16.

Kuntataiteilijapari Johanna Juvosen ja Biagio Rosan koollekutsumat taiteilijat ovat tuoneet näyttelyyn muun muassa videotaidetta, installaatioita ja esinekollaaseja. Töitä yhdistävä teema on talo/koti.

Näyttelyssä ovat mukana Maija Holma, Jukka Silokunnas, Johanna Juvonen & Biagio Rosa, Petäjävedeltä lähtöisin oleva tekstiilitaiteilija Synnöve Dickhoff, maanjäristysten runtelemasta L’Aquilasta Italiasta katutaiteilija Stefano Divizia ja Saksassa työskentelevä australialainen Benjamin Phillips Nozdrachev.

Taivaalliset rungot, maalliset oksat -näyttely on tarjolla vanhalla seurakuntatalolla. Nähtäväksi jää, mitä Pentti Öhmanin ja Liisa Tarleena Öhmanin kokonaisuus pitää sisällään. Kurkkaamaan pääsee jo pian, sillä avajaiset pidetään huomenna torstaina kello 14 alkaen ja ovi on avoinna myös lauantain superpäivänä kello 12-18. – HM / SK

Tältä näyttää Johan on markkinat -alue, mutta tässäkin näkyy vain osa lauantain tapahtumatarjonnasta, sillä S-marketin pihassa on samaan aikaan käynnissä Petäjäveden Yrittäjien järjestämät Kesämarkkinat ja Kyläsepän pihapiirissä on perinteiset Takomarkkinat. Hevoskyydillä pääsee sukkuloimaan paikasta toiseen.