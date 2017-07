Superpäivä oli runsas ja onnistunut

Lauantain 8.7. petäjävetinen Superpäivä kaikkine tapahtumineen onnistui loistavasti. Myyjiä ja kävijöitä oli runsaasti ja keli oli mitä mahtavin. Sitä, että kesän merkittävimmät tapahtumat oli nyt yhdistetty samalle päivälle, kiiteltiin kovasti. Paikallisten puurtajien yhteistyö ja yhteisöllisyys saivat kiitosta, vaikka monia kehitettäviä asioita on jo suunniteltu ensi kesää varten. – Kaikki meni mainiosti ja hyvän kesäsään myötävaikutuksesta ihmiset olivat hyvällä tuulella, kunnan kulttuurituottaja Olli Koponenkin kiittää. – Myyjiä Johan on markkinoilla oli noin 25 kappaletta ja he siis myivät käsityö- ja lähiruokatuotteita.

Petäjäveden Yrittäjien Kesämarkkinoilla oli myös yhtä runsaasti myyjiä ja uutena paikkana S-marketin pihamaa toimi taas loistavasti. Perinteiset seppien järjestämät Takomarkkinat vielä kruunasivat toisella puolella kylää olevan markkinapaikan – ja nostalginen hevoskyyti kahden markkina-alueen välillä yhdisti ne loistavasti kävijän kannalta yhteneväiseksi kokonaisuudeksi.

Samaan aikaan kisattiin Katusoiton MM-tittelistä. – Katusoiton MM-kisat pitivät huolen viihtyvyydestä, sillä lähes kaiken aikaa markkinahumua säesti musiikki, Kopionen kiteyttää. – Kisat huipentuivat ravintola Kanttarissa ja illan päätteeksi katusoiton maailmanmestariksi kruunattiin Minus Four Orchestra. Yleisön suosikiksi räväytti itsensä Vihreet Homot.

– Mahtava päivä sai arvoisensa päätöksen. Tämä oli nyt kolmas vuosi, kun Johan on markkinat! ja katusoiton MM-kisat järjestettiin ja aina illan päätteeksi on ollut olo, että vaivannäkö tosiaankin kannatti.

Superpäivää ryyditti vieläpä kaksi taidenäyttelyä: vanhalla seurakuntatalolla Taivaalliset rungot, maalliset oksat sekä Toinilan Casa non casa. – SK

Kuvat: Suvi Kallioinen, Sanni Palosaari