Nopeisiin yhteyksiin panostetaan

KSVV uudisti hinnoitteluaan

Kuntien omistaman Keski-Suomen Valokuituverkkojen verkon rakentamistyö alkaa olla Petäjäveden osalta vihdoin valmis. Viimeiset liittymät rakennettiin juuri keskustaan ja vielä tehdään joitain liittymiä muualla kunnassa. Rakennuskauden aikana rakennettiin valokuituverkkoa omistajakuntiin yhteensä 533 kilometriä ja noin 900 valokuituliittymää. Yhtiöstä kerrotaan, että takuukorjauksia tehdään edelleen tarpeen mukaan ja yhtiö aikoo toteuttaa myös rakentamisen laatuun liittyvän kyselyn, jossa pyydetään kuntalaisilta tietoa jäljellä olevista korjaustarpeista.

KSVV Oy on uudistaa hinnoittelunsa kustannusperusteiseen liittymähinnoitteluun eli hintaan vaikuttaa jatkossa kiinteistön etäisyys liityntäpisteestä. Uutena palveluna lokakuusta alkaen saadaan myös tv-palvelut. Nopeimpiin liittymiin sisältyy Maxivision Viihde -peruspalvelu, josta saa näkyviin muun muassa Suomen peruskanavien lisäksi Eurosportin ja Discovery Channelin.

KSVV Oy ei ole saanut valtiontukia, joita vielä odotetaan yhtiön saavan 4,6 miljoonaa euroa. Yhtiö käynnisti keväällä omistajakunnille viiden miljoonan euron osakeannin paikkaamaan tuen puuttumista. Kaikki kymmenen omistajakuntaa lähti osakeantiin mukaan, myös Petäjävesi 540.000 eurolla. Seitsemän kunnan osakeantipäätös on saanut lainvoiman ja kolmen kunnan osalta on tehty valitukset hallinto-oikeuteen. Näiltä seitsemältä kunnalta saaduilla 3,1 miljoonalla varmistetaan nyt liiketoiminnan normaali jatkuminen: tiedotteen mukaan raha käytetään uusien asiakkaiden hankintaan, lainojen hoitamiseen sekä laajakaistahankkeiden viimeistelyyn.

Telia panostaa langattomaan

Kuntien omistaman Keski-Suomen Valokuituverkkojen lisäksi Telialla, eli entisellä Soneralla, on valokuitusaatavuutta Petäjävedellä. Telialla on kuituyhteyttä tarjolla tällä hetkellä kuudella Petäjäveden alueella: alueet ovat Ilvestie, Pappilanpelto, Salmela, Halkokangas, Hupelinmäki ja Olkkosvuori. Osa alueista on rakenteilla.

– Telia on panostanut ja tulee panostamaan alueen langattomiin verkkoihin. Tällä hetkellä Telialla on Petäjävedellä neljä kappaletta 4G-tukiasemia, joista yksi on rakennettu tänä vuonna. Tämän lisäksi Telialla on suunnitelmissa laajentaa Petäjäveden keskustan tukiaseman 4G-kapasiteettia sekä rakentaa kolme tai neljä uutta 4G-tukiasemaa tulevina vuosina. Näillä toimenpiteillä uskomme, että langattomille yhteyksille on hyvät mahdollisuudet Petäjävedellä, Ellariina Rautio Telian viestinnästä kertoo. – Näillä laajennuksilla saadaan parannusta erityisesti haja-asutusalueiden langattomiin yhteyksiin.

Rautio toteaa myös, että on toki tilanteita, joissa langattomat yhteydet eivät korvaa kuituyhteyksiä, ja tämä riippuu aina käyttäjän tarpeista.

Myös Elisa paransi langattomia yhteyksiään Petäjävedellä

Teloperaattori Elisa on lisännyt kesän aikana mobiiliverkon kapasiteettiaan Petäjävedellä Pohkalan, Kintauden ja Hepoperän alueelle.

– Myös Neste Rally -tapahtuman aikaiseen radioverkon toimivuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota, aluejohtaja Juha Peltomäki kertoo. – Kattavassa verkossa yhteydet eivät katkea ja asiakkaille laajennukset näkyvät entistäkin sujuvampina nettiyhteyksinä.

– Laajennamme ja parannamme 4G-verkkoamme jatkuvasti rakentamalla uusia tukiasemia kaikkialle Suomeen, Peltomäki kertoo.

– Verkon jatkuva rakentaminen näkyy yhteysnopeuksien paranemisena, jolloin nettiyhteys ei hidastele edes ruuhka-aikoina. 5G:n myötä mobiiliverkon nopeudet tulevat nousemaan entisestään, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa monia uusia palveluita. Mobiiliverkon sallimat datanopeudet voivat parhaimmillaan olla moninkertaiset adsl-liittymään nähden.

Peltomäen mukaan hyvin toimivalla yhteydellä voi hoitaa päivittäiset asiat ja katsella videoita ja elokuvia. Mobiililaajakaistan voi myös ottaa mukaan reissuun, sillä se ei ole sidottu paikkaan. – SK