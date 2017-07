Lehden kesäkisan uusimmat tulokkaat

Lehden Leikkimökit & majat -aiheiseen kesäkisaan saatiin mukaan taas kaksi tulokasta lisää. Olga Järvenpään, 6, kioskissa palvellaan järvinäköalalla Kuivasmäessä Ala-Merosenjärven rannalla ja Alexandra Laajavaaran, 3, vaaleanpunaisessa leikkimökissä kirkonkylällä leikitään ja säilytetään tärkeitä juttuja, kuten simpukoita. Molemmissa kohteissa on hyödynnetty kierrätystä, sillä Olgan kioski on tehty puisista kuormalavoista ja Alexandran mökin sisustus on etsitty Petäjäveden kirpputoreilta.

Juttuja on tehty tähän mennessä seitsemästä kohteesta ja mukaan ehtii vielä elokuun aikana. Ilmoittaudu tai ilmianna lapsen tai lapsenmielisten leikkimökki, kesähuone, ulkoleikkipaikka tai vanha kunnon maja leikkiin mukaan toimitus@petajavesilehti.fi, niin tulemme mielellämme kylään! – SK