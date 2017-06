Puoli miljoonaa laajakaistayhtiön osakkeiden ostoon

Valtuustokauden viimeinen kokous oli viime viikon maanantaina. Tiukkojen äänestysten jälkeen päätettiin, että Petäjäveden kunta ostaa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita noin 540.000 eurolla, jotta yhtiön taloustilanne paranisi. Osakkeiden osto rahoitetaan täysin lainarahalla.

Heikki Puhakka (ps) esitti Kimmo Ijäksen (ps) kannattamana, että päätöksentekoa siirrettäisiin, jotta nähdään mitä muut omistajakunnat päättävät. Valtuusto äänesti asiasta 14-13, eikä siirtoesitys mennyt läpi.

Mikko Tiirola (kesk.) myönsi, että päätökseen sisältyy riskejä, mutta niin myös siihen, jos päätöksiä jätetään tekemättä. – Kun on kerta leikkiin ryhdytty. Se on meidän omistamamme yhtiö, ja kun jotain omistetaan, pitää miettiä mitä sillä omaisuudella tehdään. On järkevää olla nyt tässä veneessä.

Hanna Hautamäki (kesk.) perusteli olevansa vastuussa äänestäjilleen siitä, että palvelu toimii jatkossakin. Hautamäki myös näki positiivisena, että yhtiön tiedotuksessa on menty aiempaa avoimempaan suuntaan.

Laajakaistahanke ja osakeosto saivat päättäjiltä runsaasti kriittisiä puheenvuoroja, eikä asian puolesta juuri muita kommentteja kuultu.

Raisa Kinnunen (sdp) halusi tietää, mitä kunnan taloudelle kävisi, jos tällaiseen yhtiötä pelastavaan osakeostoon ei lähdettäisikään mukaan. Kunnanjohtaja Eero Vainio avasi yhtiön suurimpia riskejä. – Pahin riski on aina se, että yhtiö ajautuu maksukyvyttömäksi ja kaikki kunnan sijoittamat rahat menetetään ja takaukset tulevat maksuun. Toki yrityksen alasajo voidaan tehdä hallitustikin.

Vainio totesi, että jos osakeantiin ei lähdetä mukaan, kunnan omistajuus heikentyisi ja ratkaisevaa olisi mitä muut kunnat päättävät. Hyvällä tuurilla ei tapahdu mitään, huonolla tuurilla kahden miljoonan takaukset realisoituvat maksettaviksi ja sijoitukset menetetään, yhteensä noin kolme miljoonaa euroa. Silloin ei myöskään olisi varmuutta, mitä olemassa olevalle valokuituverkostolle tapahtuisi. – Vaikutuksia on haasteellista arvioida.

Eija Hanhimäki (kesk.) muistutti, että erityisesti tämä ja ensi vuosi ovat kunnan talouden kannalta kriittisiä. – Ajatus on hyvä, mutta tässä taloustilanteessa ei kannata tähän lähteä.

Nina Hirsiaho (vihr.) totesi, että teki niin tai näin, riskit ovat suuret ja kunnan lainanotto on huolestuttavalla tasolla muutenkin. – Näen paljon uhkaa tässä.

– Tässä ollaan antamassa laki, että velat muuttuvat saataviksi, Puhakka veisteli. – Nyt pitäisi antaa rahaa, että voisi myydä. Eikä kannata edes myydä, kun saa kymmeneltä kunnalta rahaa muutenkin.

– Meitä on kyllä petkutettu alusta lähtien, Alpo Kukkonen (kok.) totesi ja ennusti monen muun päättäjän tavoin, että vuoden päästä yhtiöstä pyydetään taas puoli miljoonaa ja enemmänkin.

Markku Kuosmanen (kd) sanoi, ettei tähän voida veronmaksajien rahoja aivan tolkuttomasti laittaa.

Janne Räisäsen (vihr.) laskemien mukaan yhtiön tulos ei voi olla koskaan positiivinen, vaan joka vuosi kunnilta tullaan todennäköisesti pyytämään lisää rahaa. – Se kaivo ei täyty, tämä on hölmöläisten hommaa. Sijoitamme nyt yritykseen, joka ei tuota, Räisänen sanoi. – Ja jos julkista tukea olisi tulossa, olisihan se jo myönnetty jos kaikki olisi kunnossa.

Räisänen esitti Ijäksen kannattamana, ettei kunta osallistu maksulliseen osakeantiin. Lukuisissa puheenvuoroissa kuullusta painokkaasta purnaamisesta huolimatta äänestystuloksen 14-11, kaksi tyhjää, mukaan Petäjäveden kunta lähtee mukaan maksulliseen osakeantiin lainarahalla. Osakeostoa vastustivat Puhakan, Ijäksen, Räisäsen, Kukkosen ja Kuosmasen lisäksi Erkki Havu (ps), Petri Järvinen (kok.), Jari Lehtinen (kesk.), Ritva Lehtonen (vihr.), Anssi Niiles (kd), ja Suoma Piesanen (ps). Hanhimäki ja Hirsiaho äänestivät tyhjää. – SK