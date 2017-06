Kuolonkolari Kuivasmäentiellä

Poliisi sai ilmoituksen tänään torstaina klo 08.14, että Kuivasmäentiellä Petäjävedellä on auto suistunut ulos tieltä. Auto on tullut Kuivasmäen suunnasta Petäjäveden suuntaan, ja auton kulkusuunnassa on tiessä loiva mutka vasemmalle. Tämän hetkisen tiedon mukaan auto on ajautunut kulkusuunnassaan oikealle ulos tieltä ja pyörinyt useita kertoja ympäri. Autossa kuljettaja ollut mies sai ulosajossa surmansa ja auton kyydissä ollut nainen loukkaantui vakavasti. Poliisi tutkii tapahtumaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena.

Poliisi ei anna tällä hetkellä tarkempia tietoja autossa olleista henkilöistä.