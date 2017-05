Petäjävedellä toimiva Huonekalutehdas Seppänen Oy on varovaisessa nousussa

Tamminen Jalo-huonekalusarja on upeaa käsityötä valmistettuna Petäjävedellä.

Uusi upea mallisto ja lisää tekijöitä

Huonekalutehdas Seppänen Oy aloitti toimintansa Petäjäveden teollisuusalueelta ostetussa hallissa nelisen vuotta sitten. Kimmo Seppäsen yritys on lähtenyt toimitusjohtajan omien sanojensa mukaan vain varovaiseen nousuun, mutta siis todella hyvältähän kokonaisuus vaikuttaa: kompaktissa ja tehokkaassa hallissa työskentelee nyt Seppäsen lisäksi kaksi puuseppää ja yksi harjoittelija, kysyntä on noussut ja uusi Jalo-tuoteryhmä on tuotannossa ja myy hyvin.

On uskomattoman hienoa, että täällä Petäjävedellä syntyy parhaista raaka-aineista tehtyjä, laadukkaita ja käsityönä valmistettuja ja viimeisteltyjä design-huonekaluja, jotka kestävät aikaa ja katseita aina sisustuslehtiä myöten.

Eikä moni petäjävetinen sitä taida tietääkään.

Materiaalina kova ja näyttävä tammi

Jyväskyläläinen puuseppä ja pitkän linjan käsityöyrittäjä Kimmo Seppänen tuli yrityksensä kanssa Petäjävedelle edullisen hallin myötä ja muutenkin sijainti on osoittautunut toimivaksi.

Uusi Jalo-tuoteperhe on saanut vaikutteita 50-luvun linjoista ja keveydestä – ja on niin sanottu retromallisto. Nämä malliston sirot massiivipuuhuonekalut on tehty tammesta.

– Tammen suosio on Suomessakin noussut ja uskon, että materiaalina se tulee jäädäkseen. Ennen käytettiin enemmän koivua, mutta nyt meilläkin on kääntynyt niinpäin, että lähes pelkästään tammesta tehdään. Tammi on kovempaa ja syykuviot ovat näyttävämpiä ja sopivat siten hyvin huonekaluihin, Seppänen kuvailee.

Tammi on erittäin kallista materiaalia, ja valitettavasti täysin tuontitavaraa. Huonekalutehdas Seppänen tilaa puutavaran Baltian maista ja Puolasta. – Muutoin kotimaisuusasteemme on täydet sata prosenttia.

Jalo-tuoli on tehtaan uusin tuote ja tehty täysin yleisön pyynnöstä, koska aikaisemmin istuimia ei tuotannossa ole ollut, paitsi penkkejä.

Isältä pojalle

Eniten myydään edelleen ruoka-, sohva- ja työpöytiä, tv-tasoja ja senkkejä. Kaikkiin tuotteisiin on mahdollisuus saada kaikki mahdolliset värisävyt. Seppänen kertoo, että tämän vuoden aikana on tarkoitus testata vesiohenteisia käsittelyaineita, jotta huonekalujen valmistus saataisiin niiden myötä vielä täysin ympäristöystävälliseksi. – Myös materiaalit ovat sellaisia, että ne ovat täysin kunnostettavia, joten puhutaan isältä pojalle -huonekaluista, Seppänen kuvailee.

Aikaisempi Paksu-tuoteryhmä on Jalon rinnalla edelleen tuotannossa ja Seppänen on suunnitellut myös Vepsäläiselle oman Urho-malliston. Huonekalutehtaalla on myös MyPlace- ja Oto-nimiset tuoteperheet, mutta uusin Jalo on nyt ehdottomasti suosituin ja noussut yrityksen tärkeimmäksi myyntiartikkeliksi. – Uutuudet vetävät nyt hyvin.

Riski kannatti

Jälleenmyyjien toiveesta hintoja on jouduttu laskemaan muutaman vuoden aikana 20-30 prosenttia, mutta sen myötä saadaan kysyntää ja volyymia isommaksi, joten valmistushintakin tulee jossain vaiheessa alaspäin.

– Tällä hetkellä meillä on kahdeksan tuotteen viikkokapasiteetti, mikä on huomattavasti enemmän kuin neljä vuotta sitten, Seppänen kuvailee. Toki edellisen yrityksensä puitteissa nousukaudella Seppäsen yritys teki 40 tuotetta viikossa, mutta niihin lukuihin ei nyt ole tarkoituskaan yltää. Ainakaan tässä vaiheessa.

– Ei kuulu nyt suunnitelmiin, että tarvitsisi pursuta isoksi. Nyt on hankala vaihe, kun myynti on noussut, niin pitää saada tuotteet tehtyä. Volyymin kasvu tuo kuitenkin sen tuottavuuden. Riski otettiin laskemalla hintoja, mutta nyt näyttää siltä, että se kannatti.

Huonekaluja myydään lähialueella muun muassa Kaluste10 Oy:ssä ja Urho-tuotteita saa Jyväskylän Vepsäläiseltä, mutta Kruunukaluste on tehtaan tärkein jakelukanava aina Helsingistä Ouluun. Tuotteisiin on helppo tutustua myös yrityksen oman verkkokaupan kautta ja toki Petäjäveden tehtaallakin osoitteessa Teollisuustie 12:ssa saa käydä suoraankin tilaamassa. – Pääosin mittatilausurakat ja erikoistyöt tehdään suoraan asiakkaalle.

Petäjävedellä huonekalutehdas on saanut porskuttaa omassa rauhassaan, ja Seppänen toivookin hieman enemmän yhteistyötä muiden lähialueella toimijoiden kanssa. Alihankintatyötäkin olisi tarjolla ainakin kausiluontoisesti, ellei enemmänkin, jos vain taitavia ja laadukkaan työn tekijöitä löytyisi. Seppänen itse on tinkimätön käsityöläinen, joka tekee omana työnä, jos ei löydä kyllin laadukasta jälkeä valmistavaa alihankkijaa. – SK

16-vuotias Niilo Seppänen haluaa ammatinvalinnassaan kulkea isänsä Kimmo Seppäsen jalanjälkiä ja opiskelee nyt Jyväskylän Kankaalla puuartesaaniksi.

Teollisuustiellä toimivassa tehtaassa valmistetaan tällä hetkellä huonekaluja kahdeksan kappaleen viikkokapasiteetilla. Tinkimättömän käsityöläisen takkapuutkin ovat viimeisen päälle.

Jokainen tehtaalta lähtevä huonekalu kun on käsityönä viimeistelty ja ehdotonta suomalaisen kalustevalmistuksen kärkeä.

Keveän ruokapöydän tuolin lisäksi löytyy nyt myös klassinen Apila-jakkara.

