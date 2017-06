Mökkikesä aloitetaan Purolassakin saunanpesulla

Pari viikkoa sitten Purolan kesä alkoi, kun perheen äiti Miia Kirkkomäki tuli siivoamaan ja laittamaan paikat talven jälkeen kuntoon. Hommista tärkein yksinkertaisessa miljöössä on saunanpesu samalla kun kiuas lämpenee. Löylyjen jälkeen on ihana köllähtää puhtaisiin lakanoihin – ja mökkikesä saa alkaa.

Mökkikesä saa alkaa

– Halusimme kotimme läheltä kesämökin. Vaatimuksena oli, ettei ole sähköjä, vettä, naapureita eikä leikattavaa ruohoa. Kaikki saa olla mökillä erilaista kuin kotona kirkonkylällä.

Miia Kirkkomäki ja Antti Niiles löysivät ikioman kesäparatiisinsa Sarvenperältä, kun ostivat Purolan ja alkamassa on perheen neljäs kesä siellä. Mökki on yhden Saukkojärvien lammen rannalla ja pienen tontin laidoilla kulkee kaksi puroa. Rantanaapureita, rajanaapureista puhumattakaan, ei ole. Kiehtovaa on myös se, että kesäkoti on tarkan markan kohde ja kaikki tehdään pienellä budjetilla.

Purolan pihapiirissä on monta pientä hirsirakennusta. Alkuperäinen mökki on 1920-luvulta, vanha savusauna, joka on muutettu tavalliseksi puusaunaksi, on 50-lukulainen. Nukkuma-aitta ja grillikatos ovat uusimpia rakennuksia, kun taas huussi, varasto, puuvaja ja maakellari ovat alkuperäisemmässä kunnossa.

Kotoa kirkonkylältä perhe hurauttaa nopeasti mökille, joskus yöksi, viikonlopuksi tai vain illaksi saunomaan. Perille jaksaa pyöräilläkin.

Avainasemassa on rentous ja helppous. Mitään isoja sisustus- ja remontointitarpeita ei ole, ja myös mökin ylläpito halutaan tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi. Paikka saa olla autenttinen oma maailmansa luonnon helmassa, sisustukseenkin puututaan vain harkiten fiiliksen mukaan. Mökkikauppojen jälkeen isoin työ on ollut edellisen omistajan tavaroiden reipas karsiminen ja muutaman ison koivun kaataminen pihasta.

Sähköjä ei ole, mutta aurinkopaneelilla voi ladata valaistusta varten akkua. – Kello tänne pitää hankkia, ettei mene liian kiireettömäksi, Kirkkomäki nauraa ensimmäisen siivousviikonloppunsa jälkeen. Hänen vinkkinsä mökkisiivoukseen on se, että vie jo syksyllä kaikki petivaatteet kotiin ja tuo keväällä puhdasta ja raikasta jo tullessaan.

Teksti ja kuvat: Suvi Kallioinen

Purola vaatii vain vähän siivousta talven jälkeen. Pitkospuita pitkin pääsee laiturille, uimaan ja soutelemaan omaan mökkilampeen. Saunajuomat kylmenevät katiskassa, ruuat maakellarissa. Kaikki ruoka valmistetaan grillikatoksessa ja tiskipiste on tehty ulos. Valoa mökkiin saadaan öljylamppujen lisäksi aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Koko perhe koiria myöten nauttii vapaudesta ja rentoudesta maalla. Myös sisustus saa olla autenttista, mitään päälle liimattua ei mökille haluta – se saa olla se mikä on. Ja vanha savusaunahan on varsinainen spa.