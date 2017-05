Pääkirjoitus 3.5.2017

Kuivasmäen kisakentälle suunnitellaan koirapuistoa

Petäjäveden Petäjäisillä lojuu Kuivasmäellä tällä hetkellä täysin käyttämättömänä entinen Kipinän urheilukenttä. Nyt petäjävetiset koiraharrastajat yhdessä Kuivasmäki-Kumpu-Heikkilänperä -kyläyhdityksen kanssa ovat suunnitelleet Kuivasmäen kisakentän vuokraamista urheiluseuralta uudenlaiseen koirapuistokäyttöön. Vaikkei vuokrasopimusta kyläyhdistyksen kanssa ole vielä allekirjoitettu, Petäjäiset ovat näyttäneet hankkeelle iloisen vihreää valoa.

Petäjäisten puheenjohtajan Reijo Niemelän mukaan alle kahden hehtaarin ala urheilukentäksi on aikoinaan lohkottu Kaipomäen tilasta ensin entisen maamiesseuran käyttöön, josta se on siirtynyt urheiluseura Kipinän omistamaksi. Kipinä oli Petäjäisten alajaosto, joten urheilukenttä on nyt Petäjäisten hallinnoima. Koirapuistokäytön vuokrasumma ei tule olemaan korkea, vaan sillä lähinnä katetaan kentästä urheiluseuralle aiheutuva vuosittainen kiinteistövero.

Koirapuisto pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian kevään aikana. Käyttämättömäksi jäänyt urheilukenttä metsän ympäröimänä on hiekkakenttä, joten se sopii mainiosti koirapuistoksi ja hiekka-alustalta on myös helppo siivota koirien jätökset. Tontin alapuolella on pieni puro ja laavu, joka kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Tikan mukaan voitaisiin kunnostaa talkoilla. Purosta saa kätevästi myös koirille juomavettä. Kyläyhdistys on perustanut Taakalan uimarannan läheisyyteen myös koirille oman uimapaikan, jota pidetään myöskin talkoovoimin siistinä.

Kiinteitä rakennuksia ei tontilla ole lukuun ottamatta pientä huoltorakennusta, eikä koirapuistoonkaan tarvita mitään isompia rakennelmia, korkeintaan aitauksia. Koirapuistolle ei tarvitse myöskään hakea varsinaisia lupia. Toki naapurikuulemiset on tehty ja lupa rajanaapureilta on saatu. Myöskään autojen pysäköintitilaa ei aleta rakentamaan, vaan autot parkkeerataan maantien varteen. Koirapuistoidean äiti on petäjävetinen koiraharrastaja Viivika Roos.

Jos puisto toteutuu, se on esimerkillinen näyte paikallisesta yhteistyön taidosta, jossa kolme tahoa pistää hynttyynsä yhteen hyvän asian puolesta, kaikki hyötyvät ja tarpeisiin vastataan. Petäjäiset voivat röyhistää rintaansa uudenlaisen liikuntatoiminnan tukijana ja seura saa käyttämättömänä olleesta omaisuudestaan kulunsa pois. Koiraharrastajat taas saavat käytännöllisen harrastuspaikan ja ehkä Petäjävedelle saadaan harrastajia kauempaakin tänne kisoihin ja kokkareille. Ja kyläyhdistys saa uusia jäseniä, motivoitunutta talkooväkeä ja uudenlaista toimintaa kylälle.

– Suvi Kallioinen