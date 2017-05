Pääkirjoitus 10.5.2017

Voihan laajakaista minkä se taas lykkää

Ennen viimeviikkoista kunnanvaltuuston kokousta, Keski-Suomen Valokuituverkkojen toimitusjohtaja oli pitämässä suljetuin ovin infotilaisuutta päättäjille. Toimitusjohtaja Janne Paunosen mukaan asiasta tullaan tiedottamaan yleisemmin, kunhan kaikki yhtiön omistajakunnat on informoitu. Mutta esimerkiksi Multian kunnanhallituksella oli viime viikolla kokouslistallaan osallistuminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin – eli yhtiön talousvaikeuksiin etsitään taas ratkaisuja kuntien kukkarosta.

Kapulakielen puuttumisesta ei voi taaskaan moittia, kun Multian kokouslistan mukaan kymmeneltä Keski-Suomen Valokuituverkkojen omistajakunnalta pyydetään osakeomistamista vastaan yhteensä viisi miljoonaa euroa. Ilmeisesti siis 500 000 euroa tai ylikin pitäisi Petäjävedenkin kunnan pussista tähän taas löytyä. Laajakaistahankkeen päätöksissä on ennenkin kuultu, että kaikkien tulisi lähteä päätökseen yksimielisesti mukaan jotta homma onnistuu, ja sama sävel soinee nytkin.

Uutisointien mukaan lähes kaikilla julkista tukea saaneilla laajakaistayhtiöillä on talousongelmia ja Keski-Suomen Valokuituverkkojen tilanne on ilmeisesti vakavimmasta päästä. Nyt odotellaan myös vireillä olevaa lakimuutosta, joka helpottaisi pienentämällä yhtiön rahoituskuluja ja tukiosuudet nousisivat.

Alun perin edistystä ja tasapuolisuutta edustanut valokuitupiuha on repinyt Petäjävedellä päättäjiä rajusti ja kunnalla on nyt kiinni yhtiössä kolme miljoonaa euroa joko takauksina tai sijoituksina. Kunnanhallitus kokoustaa seuraavan kerran maanantaina ja luultavasti laajakaista-asia on silloin virallisesti esillä ja todennäköisesti myös suurin piirtein samanlaisin speksein kuin Multialla. Vanha valtuusto kokoontuu vielä toukokuun lopulla viimeisen kerran ja saa laajakaista-asian pöydälleen, sillä asiaan pitää saada päätös toukokuun aikana.

Kunta on jo nyt investoinut piuhaan verrattoman paljon, eikä panoksella ole saatu syntymään kannattavaa liiketoimintaa kuten tarkoitus oli. Viimeksi kun asiaa puitiin joulukuun valtuustossa, todettiin että suurin riski Petäjävedelläkin otettiin jo silloin, kun laajakaistahankkeeseen neljä vuotta sitten ryhdyttiin. Otettu riski veronmaksajien rahoilla on kuitenkin ollut turhan suuri. Itsenäisellä Petäjäveden kunnalla ei ole mihinkään ylimääräiseen varaa etenkään nyt sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä. Kuitenkin maalaisjärjellä ajateltuna kriisin sattuessa pitäisi aina asettua samaan riviin ja pyrkiä minimoimaan lisävahingot. Nyt jos koskaan yhteistyön henki olisi kultaakin kalliimpaa.

Paunosen mukaan Petäjävedellä verkko alkaa olla kuitenkin lähes valmis, vaikka edelleen tehdään jälkitöitä. Kirkonkylällä ja haja-asutusalueella muutama asiakas odottaa vielä liittymäänsä. Yhden tiekunnan kanssa on ollut erimielisyyksiä ja yhtiö toivoo, että ne saataisiin soviteltua, koska tien päässä on asiakkaita odottamassa liittymäänsä eikä reittiä ole päästy viimeistelemään. Työn jäljestä on paikoin valitettu edelleen, mutta ne tuntuvat nyt pieniltä murheilta, jos koko yhtiö on vaarassa mennä nurin niskoin.

No, tarkemmat faktat saanemme pian, joten niitä ja värikkäitä kokouksia odotellessa.

– Suvi Kallioinen

Ps. Tästä löydät seuraavan Petäjäveden kunnanhallituksen kokouksen esityslistan.