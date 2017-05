Kokkonen ensin kunnanhallituksen johtoon, Vulli valtuuston

Puolueet ovat päässeet nyt vaalien jälkeen paikkaneuvotteluissa lopputulokseen. Neuvottelut on käyty tiedotteen mukaan hyvässä hengessä. Lopputulokseen päästiin varsin nopealla aikataululla, kun kokoontumisia on ollut vain neljä. Joitain muutoksia voi vielä tulla tasa-arvotarkistusten ja Keski-Suomen piirien neuvottelemien maakunnallisten paikkojen vuoksi, mutta puheenjohtajistosta on päästy yksimielisyyteen.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa ensimmäiset kaksi vuotta Tapio Kokkonen (kesk.) ja sote-muutoksen jälkeen nuijanvarteen päästetään Hanna Hautamäki (kesk.). Kunnanhallituksen varapuheenjohtajana toimii Erkki Havu (ps).

Petäjäveden äänikuningatar Hautamäki on tyytyväinen kokonaisuuteen. – Päädyimme tähän osin minun perhesyistäni ja osin kunnan virkamiehistön suuren vaihtumisen vuoksi. Ehdin jättää myös muita luottamustehtäviäni pois ennen kuin puheenjohtajuuteni alkaa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii takaisin remmiin astunut Paula Vulli (sdp). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana on Janne Tiainen (kesk.), toisena Tuija Lesonen (kd).

Uuden hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana aloittaa uusi päättäjä Raija Harju-Kivinen (kd) ja varapuheenjohtajana Jari Koskenranta (kesk.). Uuden kuntarakennelautakunnan puheenjohtajana häärii konkari Alpo Kukkonen (kok.) ja varapuheenjohtajana uudelleen valtuustoon noussut Pekka Ekman (vas.). Lupalautakunnan puheenjohtaja on Mikko Tiirola (kesk.), varapuheenjohtajana Sami Vuoksenranta (ps). Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Esko Karén (sdp), varapuheenjohtajana Ekman. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Hannes Ylikoski (kesk.) ja varapuheenjohtaja Tuija Lesonen (kd).

Nykyinen ”vanha” kunnanvaltuusto kokoustaa viimeisen kerran ensi maanantaina 29.5. iltakuudelta auditorio Miilussa. Asialistalla on kunnan osallistuminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin, vuodelta 2016 laadittu arviointikertomus, viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen, henkilöstöraportti, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sekä konserniohjeen hyväksyminen. Uusi kunnanvaltuusto istuu Miilussa kokoustaan ensimmäisen kerran maanantaina 5. kesäkuuta, jolloin tarkempi luottamuspaikkajako varmistuu. – SK

Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa seuraavat kaksi vuotta keskustan Tapio Kokkonen, ja sen jälkeen kaksi vuotta puheenjohtajana toimii kuntavaalien äänikuningatar Hanna Hautamäki. Kunnanvaltuuston uusi puheenjohtaja on SDP:n Paula Vulli.