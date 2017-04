Uusi valtuusto aloittaa kesäkuussa

Petäjäveden uuden kunnanvaltuuston ensimmäinen kokous on näillä näkymin 5. kesäkuuta ja siihen mennessä valtuustoryhmät ovat käyneet paikkaneuvottelunsa, jotka on jo aloitettu. Jos yksimielisyyttä ei ole löydykään, paikoista äänestetään kokouksessa.

Päättäjistä lähes puolet vaihtuivat uusiin

Kuntavaaleissa Petäjävedellä Keskusta ylsi tuttuun tapaan isoimmaksi puolueeksi, mutta menetti kaksi, saaden yhdeksän paikkaa uuteen 21-paikkaiseen valtuustoon. Kannatus oli samaa luokkaa kuin viime vaaleissa, lähes 40 prosenttia. Keskusta sai 737 ääntä, kun viimeksi 2012 ääniä ropisi 768 kappaletta.

Perussuomalaisille ei tällä kertaa tullut jytkyä, vaan puolueelle jäi vain kolme päättäjän paikkaa nykyisen kuuden sijaan. Perussuomalaisten kannatus laski edellisistä vaaleista puolueista eniten, noin kahdeksan prosenttia, mutta oli edelleen vielä toiseksi suurin, lähes 15 prosenttia. PS sai ääniä 274, kun viimeksi niitä uudelle puolueelle tuli 446.

Kaikki pienemmät puolueet saivat oman edustajansa valtuustoon, joten Petäjävettä luotsaa edelleen seitsemän eri puolueen edustajat. SDP nousi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi yli 11 prosentin kannatuksella, vaikka menettikin yhden valtuustopaikan nyt pienemmässä valtuustossa. SDP keräsi ehdokkaillaan 204 ääntä edellisen 193 sijaan.

Myös Kokoomus (10,6 prosenttia äänistä) ja Kristilliset (9,4 prosenttia) saivat kaksi valtuustopaikkaa. Kokoomus keräsi nyt vain 196 ääntä kun viimeksi se kahmi 240 ääntä. KD vetäisi nyt naisehdokkaillaan 173 ääntä, kun viimeksi määrä oli 139.

Eniten lukujaan Petäjävedellä edellisistä vaaleista nosti valtakunnallisen linjan mukaisesti Vihreät (8,7 prosenttia), joka sai kannatusta lähes viisi prosenttia viime vaaleja enemmän ja tuplasi valtuustopaikkansa saaden kaksi paikkaa. Vihreät keräsivät 160 ääntä kun 2012 tulos oli vaatimattomammat 76 kappaletta.

Vasemmistoliitto piti nykyisen yhden paikkansa (5,5 prosenttia äänistä) ja sai ääniä 102 edellisen 82 sijaan.

Äänestysinto oli laimeaa

Näissä vaaleissa sosiaalisen median merkitys on ollut huomattava verrattuna edellisiin vaaleihin Petäjävedellä. Keskustelua ja kampanjointia oli runsaasti sosiaalisen median kanavissa.

Pöhinästä huolimatta Petäjävedellä äänestysprosentti jäi laimeaksi 61,5 prosenttiin. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 1846 kappaletta, kun äänioikeutettuja kunnassa on 3034. Hylättyjä ääniä oli 20. Kintaudella äänestämässä kävi 58,4 prosenttia, Kirkonkylällä äänestysprosentti oli parempi 62,5.

Eduskuntavaaleissa vuonna 2015 äänestysprosentti oli jopa suurempi kuin nyt, 69,7. Edellisissä kuntavaaleissa 2012 se oli Petäjävedellä 62,5 prosenttia.

Hautamäki oli äänikuningatar

Merkittävää on, että uusia valtuutettuja on nyt melkein puolet, kun uusia päättäjiä valittiin kaikkiaan yhdeksän. 12 valtuutettua on tuttuja tekijöitä jo kuluneelta valtuustokaudelta.

Suurimman äänisaaliin vetäisi Keskustan Hanna Hautamäki peräti 112 äänellä, mikä on kaikista kunnan äänistä 6,1 prosenttia. Uusista ehdokkaista Perussuomalaisten Sami Vuoksenranta ja Kristillisten Raija Harju-Kivinen haravoivat molemmat komealla 83 äänen määrällä itsensä läpi. Myös KD:n toinen ensikertalainen Tuija Lesonen veti hyvin ääniä, 78 kappaletta. SDP:n uudestaan kehiin astunut konkari Paula Vulli nappasi 77 ääntä. Vihreiden ääniharavaksi ylsi puoluettaan vaihtanut Janne Räisänen 68 äänellään. Kokoomuksen uusi kasvo Enni Toivola keräsi 44 ääntä. Pienimmässä puolueessa Vasemmistoliitossa pintansa piti Pekka Ekman 37 äänellä.

Uudessa valtuustossa on nyt miehiä valtaosa, 62 prosenttia, naisien osuuden jäädessä 38 prosenttiin. Valtuutettujen keski-ikä on 48 vuotta. – SK