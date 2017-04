Lukijalta: Äänioikeus – käytä sitä!

Epädiktatuurisessa Suomessa on taas kuntavaalien aika. Paikallislehdet, ilmoitustaulut ja muut foorumit esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ovat viime päivinä ja viikkoina olleet täynnä niitä yksiä ja samoja kliseitä: ”Käytä ääntäsi!” ”Äänestämällä vaikutat!” ja ”Äänestä minua!”.

Jos olet ennen virallista vaalipäivää 18 vuotta täyttänyt kansalainen ja pohdit, käytätkö äänioikeuttasi, olen sitä mieltä, että järkevää olisi.

Mielestäni olet onnekkaassa asemassa, kun saat olla vaikuttamassa ja eipähän tarvitse myöhemmin valittaa siitä, miten omia asioita ei valtuustoissa ajeta. Kunhan minä saan kolmen vuoden päästä äänioikeuden, aion sitä omalta osaltani todella käyttää – miksi en?

Petäjävedelle valitaan tänä vuonna 21 kunnanvaltuutettua entisen 27 sijasta. Ehdokkaita on runsaasti ja olen aivan varma, että sinäkin löydät heistä ehdokkaan, joka edustaa juuri sinun arvoja sekä valintoja ja jota voisit äänestää.

Apua ehdokasvalintaan saat esimerkiksi Kuntavaalit 2017 -vaalikoneesta, johon kaikki petäjävetiset ehdokkaat ovat muutamaa lukuun ottamatta itsekin vastanneet.

Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa on laskenut viime vuosista.

Jospa sinä pitäisit osaltasi huolen siitä, ettei lasku jatku.

– Jaakko Heikkinen, Petäjäveden yläaste, 8B

Aiheeseen liittyy