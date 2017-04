Logoterapeutti auttaa ihmistä löytämään omat voimavaransa

Logoterapeutti Anne Niiles-Mäen vastaanotto on kodin yläkerran työhuoneessa. Siellä voidaan valjastaa henkilön omat voimavarat, eli logoterapiatermein henkinen uhmavoima, ja tarjotaan keinoja oman elämän tarkoituksien löytämiseen. Sivutuotteena voi tulla onnelliseksi jopa rankoista kokemuksista huolimatta.

Logoterapeutti Anne Niiles-Mäellä, YTM, toimii nyt vastaanotto uudessa kodissa Siltaniementiellä. Niiles-Mäki on toiminut 23 vuotta filosofian, psykologian ja uskonnon opettajana ja valmistui diplomilogoterapeutiksi Viktor Frankl Institute Finland:sta 2014. Hänellä on myös kansainvälinen Viktor Frankl Institute:n akkreditointi. Nyt hän viimeistelee filosofian väitöskirjaansa logoterapiasta filosofisena terapiamuotona.

Logoterapia alkoi kiinnostamaan, kun Niiles-Mäki löysi vahingossa kirjastosta logoterapiakirjoja. – Kun tyttäreni kuoli, en saanut aikoinaan psykoterapiasta mitään apua. Mutta jo pelkkä logoterapiakirjojen lukeminen auttoi ja tajusin, että hetkinen, ei minulla ole mitään mielenterveysongelmaa tai masennusta, vaan tarkoituksen menettämisen häiriö, Niiles-Mäki kuvailee. – Moni käy turhaan psykoterapiassa, vaikka kärsiikin tarkoitusperäisistä ongelmista.

Tajunnan henkinen ulottuvuus

Filosofian väitöskirjatutkimusta hän halusi tehdä logoterapiasta jo senkin takia, että logoterapia on vähemmän tunnettu ala ja se sotketaan usein logopediaan, jota hyödynnetään puheterapiassa.

Logoterapian perusta löytyy filosofiasta, ei psykologiasta. Siinä nähdään, että ihmisen tajunnassa on henkinen ja psyykkinen ulottuvuus. Henkisen puolen häiriöt liittyvät tarkoitukseen tai tarkoituksen menettämiseen, kun taas psyykkiset häiriöt ovat mielenterveyshäiriöitä – ja nämä kaksi tajunnan puolta ovat laadultaan erilaisia.

Ensimmäisellä logoterapiakäynnillä eksistenssianalyysillä kartoitetaan kummasta on kyse, tajunnan henkisen vai psyykkisen ulottuvuuden häiriöstä. – Logoterapia sopii sellaiselle ihmiselle, joka kokee merkitsemättömyyden ja tarkoituksettomuuden tunteita omassa elämässään tai elämässä ylipäänsä. Se voi esiintyä esimerkiksi masennuksena, itsetuhoisina ajatuksina, aggressiivisuutena tai riippuvuuksina, Niiles-Mäki kuvailee.

Yhdessä käydään läpi myös autettavan elämänhistoriaa. Aina sieltä ei kuitenkaan löydy tilanteita, joissa tarkoituksen häiriö olisi syntynyt, vaan tarkoitusta ei ehkä ole koskaan ollutkaan. – Jos omaa paikkaansa maailmassa ei ole koskaan löytänyt, ei koe mitään vastuullisuutta tai omaatuntoa, eikä ymmärrä että teoilla on aina seuraukset.

Voima on ihmisessä sisäänrakennettuna

Logoterapiassa nähdään, että henkinen ulottuvuus on jokaisella ihmiselle aina terve, mutta siinä voi olla vääristymiä.

– Logoterapiassa hoidettava löytää itsestään keinoja, joilla voi löytää niitä tarkoituksia ja alkaa toteuttaa niitä. Ja niin, että jatkossakin osaa käyttää niitä, eikä murene enää.

Niiles-Mäen mukaan logoterapiateoriassa puhutaan henkisestä uhmavoimasta, joka meissä kaikissa on, ja se pitää löytää ja valjastaa käyttöön. – Onnellisuuteen ei logoterapiassa pyritä, mutta se on sivutuote kun henkilö alkaa toteuttaa elämän tarkoituksiaan.

Logoterapiaan perehtyminen on auttanut terapeuttia ja tutkijaa itseäänkin ja Niiles-Mäki kertoo, että melkein kaiken näkee nyt uudessa valossa.

Opettajan työstä on ollut paljon apua myös logoterapeuttina, mutta myös toisin päin, kun menetelmää on voinut hyödyntää nuorten kanssa. 23 vuoden opettajan työn kokemuksella Niiles-Mäki on kuitenkin huolissaan kasvavasta sukupolvesta, jolla ei ole tarkoitusta tai ei tiedetä mikä on oikein ja väärin, vaan eletään nauttien vailla päämääriä.

– Nyky-yhteiskunta ei myöskään millään tavalla tue sitä, että vanhemmilla on vastuuta, vaan vastuu on siirretty instituutioille, päiväkoteihin ja kouluille.

Toukokuussa Niiles-Mäki palaa opettajan työhön Padasjoelle, mutta toimii terapeuttina työn ohella jatkossakin. Haaveena on jossain vaiheessa jättää opettajan työt kokonaan. – Opettamiseen en ole väsynyt, vaan siihen kaikkeen muuhun turhaan, johon työhön nykyisin liitetään. Tärkeimmästä eli nuoren kohtaamisesta on riistetty aikaa muuhun. Tämän päivän nuoret tarvitsisivat kaikkein eniten moraalikasvatusta, filosofi toteaa.

Katso lisää aiheesta Anne Niiles-Mäen kotisivuilta.

Siltaniemen unelmien koti kahdelle

Anne Niiles-Mäen ja Jukka Mäen unelmien koti on nyt loppusilausta vaille valmis. Heidän edellinen hirsitalonsa Huttulassa meni kaupaksi, vaikkei se myynnissä varsinaisesti ollutkaan. Annen vanhemmat Inkeri ja Terho Niiles ehdottivat, että he rakentaisivat kodin Annen lapsuudenkodin, vanhan apteekin viereen.

Tontti on upealla paikalla Jämsänveden rannalla. Alakerran ikkunoista talon eri puolilla näkyvät sekä vanha että uusi kirkko, yläkerrasta voi nähdä vanhan kirkon.

Sadan neliön kaksikerroksinen Kontio-hirsitalo muokattiin itselle mieleiseksi. Siltaniemen alue on kulttuurihistoriallisesti suojeltu alue, jonka vuoksi Museovirastolla oli kuitenkin sanansa sanottavana muun muassa materiaaleihin ja katon kaltevuuteen.

Rakennustyöt sujuivat ennätysajassa noin puolessa vuodessa ja pääosin sukulaisten ja ystävien talkoovoimin. Rakennusprojekti oli raskas, mutta lopputulos on upea ja uuteen kotiin päästiin muuttamaan jo lokakuussa.

Sisustus on moderni, vaalea ja jopa teollinen, mutta lämpöä tuovat pehmeän harmaat sävyt ja muutama vanha huonekalu. Lattioiden valu onnistui niin upeasti, että betonilattia jätettiin yhden hiontakerran ja silikaattikäsittelyn jälkeen sellaiseksi. Myös olohuoneen seinään jätettiin rouheaa rappausta näkyviin. Upeat hirsiseinät maalattiin raikkaan valkoisiksi ja olohuoneen upea erkkeri avautuu Jämsänveden suuntaan. Siinä kattoon on tehty samaa pyöreää muotoa kuin vanhassa kirkossa, ja hirsirakenteet seinissä ja katossa saavat muutenkin näkyä.

Kahden aikuisen kaunis ja raikas koti on unelmien täyttymys jo senkin takia, että molemmat tekevät paljon töitä kotona. Molemmilla on omat työhuoneet ja alakerrasta löytyy vieläpä musiikkihuone.

Hirrestä, teräksestä, mustasta marmorista sekä betonista syntyi harmoninen kokonaisuus. Olohuoneen erkkerin katto kaartuu kuin vanhassa kirkossa, joka näkyy järvinäköalan lisäksi ikkunasta. Nykytaidetta keräävä Anne Niiles-Mäki halusi Riikka Helmisen taidetta olohuoneen rosoiselle seinälle. Jukka Mäki sai musiikkihuoneen ja suunnitteli itse persoonallisen saunan.

Katso kuvat:

Teksti ja kuvat: Suvi Kallioinen