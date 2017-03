Kotimuistoja koottuna itsenäisyytemme ajalta

Ystävykset ja vanhat naapurit Tuula Tikka ja Tuula Kukkamäki kokosivat kirjastolle Kotimuistoja itsenäisyytemme ajalta -näyttelyn. Naisilla on kodeissaan paljon vanhaa esineistöä tallella, joten kevään korvalla tuntui mukavalta koota vanhoista arkisistakin esineistä näyttely, joka varmasti herättää monessa muistoja menneestä ja voi löytyä eläytymiskohtaa.

Aikoinaan nukkenäyttelyäkin pitäneelle Kukkamäelle tärkeimpiä Kotimuistoja -näyttelyssä on pieni nukkerivistö, jolla hän on itsekin lapsena leikkinyt. Tikalle taas yksi hieno löytö on ollut 65-vuotias nalle ja vanha raha, joka löytyi kotipihaa siivotessa.

Tuulat muistuttavat, että mitään ei saa heittää koskaan pois: vaikkei sillä hetkellä tavaralle olisi käyttöä, voi se myöhemmin olla arvossaan arvaamattomassa. – SK