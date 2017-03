”Ennen oli puhelinluettelo, nyt on some”

– Olen Savosta kotoisin, joten vastuu siirtyy teille, yrityssparraaja Sanna Jylänki aloitti ja piti hyvän tietopaketin petäjävetisille yrittäjille sosiaalisen median hyödyntämisestä markkinoinnissa.

– Nykypäivänä markkinointi on sosiaalisessa mediassa. Ja toisto on myös somessa tärkeää samalla tavalla kuin markkinoinnissa on aina ollut, yrityssparraaja Sanna Jylänki kertoo. – Sosiaalinen media on sosiaalista ja siellä markkinointia ja olemista pitää tehdä omalla tavallaan. Tärkeintä on löytää oma juttunsa ja erottautua sillä.

Viime viikolla Keulinkin some-aamukahveille Jylänki tarjoili yrittäjille innostavia vinkkejä digimarkkinointiin. Jylänki esitteli parillekymmenelle osallistujalle sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa, somen kautta saatavia tuloksia ja konkreettisia vinkkejä.

Jylänki toimii projektipäällikkönä Aktiivi PalMa -hankkeessa. Nyt maaliskuussa kartoitetaan alueen palvelualan pienyritysten digitarpeita ja tavoitteena on käynnistää yksi tai useampi yritysryhmähanke esimerkiksi verkkokauppojen rakentamiseen ja kehittämiseen.

Ketju kuntoon

Sosiaalisen median kanavia on lukuisia ja uusia tulee jatkuvasti lisää. Tunnetuimpia on Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ja Vimeo. Omat kanavat kannattaa valita kohderyhmän mukaan ja ottaa käyttöön yksi kerrallaan niin, että hallitsee ensin hyvin vaikka vain yhden kanavan.

Jylänki muistutti, että ensin yrittäjän pitää laittaa pohjat kuntoon ja huolehtia omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan: tietää kuka on ja mitä tekee. Ensivaikutelman luominen on kasvotusten tärkeää, ja niin se on nettimaailmassakin. Yrityksen kotisivusta ja some-näkyvyydestä saa asiakas ensivaikutelmansa jopa yhdeksässä sekunnissa.

Jylängin mukaan yrityksellä pitää olla ensin kunnolliset kotisivut. Ja kun yritys käyttää sosiaalista mediaa, niin myös henkilöpuolella pitää yrittäjän näkyä. – Ketjun pitää olla kunnossa, Jylänki muistuttaa. Myös toisto on tärkeää ja joka paikassa pitää näkyä. – Siitä se ”huumekauppiaan polku” alkaa, kun keskustelua eri kanavissa viriää eli asiakasta sitoutetaan yritykseen.

Tieto tulee ihmisen luo

– Ennen oli puhelinluettelo, mutta välineet muuttuvat. Nykypäivänä ei enää pelkkä kotisivukaan riitä. Tieto tulee ihmisen luo, eikä ihminen mene tiedon luo, Jylänki perustelee sosiaalisen median käyttöä markkinoinnissa. Siellä yritys on palveluineen entistä paremmin asiakkaitaan varten. Somesta ohjataan yrityksen kotisivuille ja päinvastoin.

– Maailma muuttuu, eikä nuoremmille sukupolville ole enää erikseen some-elämää ja normielämää, vaan molemmat ovat osa arkea.

Sosiaalisessa mediassa joutuu laittamaan myös itsensä ja omat kasvonsa peliin, myös yksityisprofiilin puolella. – Sinä olet yrityksesi mainos. Joka kerta kun jotain sinne someen laitat, samalla tavalla kun astut ovesta ulos, olet yrityksesi kävelevä mainos. Markkinointi on pieniä tekoja koko ajan, Jylänki painotti.

– Ennen yritettiin olla niin, ettei vain yritys henkilöityisi kehenkään, nyt on toisinpäin ja yritykselle pitää antaa kasvot. Laittakaa itsenne peliin ja lähtekää tekemään.

Jylänki painottaa, että verkossa on monia mahdollisuuksia, eikä se aina tarkoita vain tuotemyyntiä verkkokaupassa. Toisaalta markkinointityö on pitkäjänteistä, jotta tunnettavuus ja mielikuvat syntyvät ja lopulta kiinnostus ja ostohalu, jotka johtavat kauppoihin. – Ihminen ostaa aina fiiliksellä ja tunteella.

Suurin syy, miksei sosiaaliseen mediaan tohdita mennä mukaan on se, että pelätään negatiivista palautetta. – Mitä enemmän on esillä, sitä enemmän saattaa ärsyttää, mutta palautteisiin kannattaa aina vastata, eikä saa provosoitua ja seuraajaa pitää arvostaa. Toisaalta kun yrityksen asiat hoitaa hyvin, niin mitään negatiivista ei ehkä tulekaan.

Jylängin oma Redesan Oy saa 90 prosenttia asiakkaistaan sosiaalisen median kautta. Laajan nettinäkyvyyden eteen on tehty päivittäin töitä vuosien ajan. – Kun kysytään ketä palveluntarjoajia tiedät joltain alalta, niin ihminenhän miettii niitä, jotka ovat jääneet jostain mieleen.

Jylänki muistutti, että kun someen mennään, pitää sitä myös käyttää ja laittaa itsensä peliin. Eikä saa olla ”munapää” eli jättää kuvakohtaa tyhjäksi.

Teksti ja kuvat: Suvi Kallioinen