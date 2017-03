CAD-suunnittelua omakoti- ja kerrostaloihin

– Korjausrakentaminen on vilkastumassa selvästi. Lähinnä korjauksessa ovat nyt 1960, -70 ja -80-lukujen omakotitalot ja niissä virheiksi osoittautuneet rakennustavat, kertoo rakennusmestari Pirjo Laajavaara.

– Tyypillisimpiä virherakenneratkaisuja ovat olleet tasakatot sekä ulkoverhoukset, joiden alle ei ole jätetty ilmarakoa. Ongelmia tuottavat myös maata vasten valetut betonilaatat, joiden päälle on tehty puukoolatut ja lämpöeristetyt lattiat. Usein kyseinen rakenne on vielä toteutettu valesokkelirakenteena, jolloin edessä on mittavia korjaustoimenpiteitä.

– Valesokkelirakenteissa betonilaatta voi olla jopa alempana kuin maanpinta. Rakenne on herkkä vaurioitumaan kosteudesta. Ja jos taloa ympäröivän maanpinnan kallistuksetkin ovat rakennukseen päin, saattavat sokkelin takana oleva ulkoseinän puurakenne, betonilaatta sekä puukoolattu lattiarakenne vaurioitua ja aiheuttaa laajoja mikrobivaurioita.

– Ennen ajateltiin, että on helpompaa, kun talon sisäänkäynti on lähes maanpinnan tasolta. Nykyään suositeltava sokkelinkorkeus on vähintään puoli metriä. Hyvänä nyrkkisääntönä pidetään nykyään sitä, että rakennuksen ”jalat” eli perustukset pysyvät kuivina. Tällöin säästytään monilta korjaustoimenpiteiltä. Toinen tärkeä juttu on se, että talon ”pää” ei kastu eli vesikate on ehjä. Näillä päästään jo pitkälle, toteaa Laajavaara.

Suunnittelua, tarkastuksia ja valvontaa

Pirjo Laajavaaran yritys, Rakennussuunnittelu Laajavaara/ RS-Tarkastus, on keskittynyt rakennus- ja korjaussuunnitteluun, jätevesisuunnitelmiin, kuntotarkastuksiin, vastaavaan työnjohtoon sekä valvontaan.

– Teemme myös kuntotutkimuksia; sisäilmamittauksia ja sisäilmatutkimuksia. Kuntotutkimuksen yhteydessä avaamme rakenteita ja otamme rakennenäytteitä ja toimitamme ne laboratorioon tutkittaviksi. Saatujen tietojen perusteella tehdään sitten korjaussuunnitelma kohteeseen.

– Kuntotarkastus tehdään edelleen osin näköhavainnoin sekä aistinvaraisesti. Mutta mikäli rakennuksen rakentamisessa on käytetty riskirakenteiksi luokiteltavia rakenneratkaisuja tai mikäli rakenteen pinnalla havaitaan kosteusvauriojälkiä sekä taloon sisään astuessa havaitaan tunkkaista maakellarimaista hajua, avaamme aina rakenteita tarkastuksen yhteydessä syyn selvittämiseksi. Mikäli syy ei selviä, suosittelemme aina lisätutkimuksia kuten sisäilmatutkimuksen teettämistä, toteaa Laajavaara.

Toimitusjohtaja Pirjo Laajavaaran lisäksi yrityksessä työskentelevät työharjoittelijoina Esko Rajaniemi avustaen kuntotarkastuksissa ja kosteusmittauksissa sekä Lauri Laajavaara tehden asuntosuunnittelua sekä hoitaen yrityksen markkinointia ja myyntiä.

Lauri Laajavaara valmistuu keväällä cad-piirtäjäksi. Vahvuusalueena hänellä tulee myös olemaan uusiulottuvuus yritykseen eli 3D-suunnittelu. Tällä hetkellä yrityksessä on myös työkokeilussa sisustusalaan perehtynyt henkilö. Hän tekee sisustussuunnittelua ja asuntojen stailauksia.

Monipuolinen palvelupaketti

– Rakennussuunnittelua teemme yksilöllisistä omakotitaloista rivitaloihin. Kerrostaloihin olemme tehneet asuntomuutospiirustuksia sekä taloyhtiöille vanhojen piirustusten digitointia. Olemme myös suunnitelleet palvelutaloja, inva-asuntoja, apteekkeja ja ravintoloita. Harvinaisin suunnittelutyötilaus on tehty Keuruulle, kun mies astui ovesta sisään ja pyysi minua suunnittelemaan hänelle 5-kulmaisen talon siivekkeillä kolmeen kerrokseen, kertoo Laajavaara.

Talopakettia rakentaville voimme tarjota pääsuunnittelua, asemapiirustusten tekoa, vastaavaa työnjohtoa ja valvontaa. Olemme siirtyneet muutama vuosi sitten kokonaisvaltaisempaan palveluun. Kauttamme saa myös rakennesuunnittelun, lvis-suunnittelun sekä energiatodistukset. Yhteistyökumppaneiltamme saatte myös rakennus- ja lvis-urakoinnin kätevästi.

Teksti ja kuva: Hanna Mäkinen