Viikon pakina: Tiina tekee tukan

– Tiinalla kävin on aika yleinen vastaus, kysyttäessä uuden kampauksen hankkineelta parturin nimeä. Kaikkien silmiin piirtyy oitis kuva valkeasta rakennuksesta ja keltaisista kirjaimista talon seinässä. Tiinalla tämäkin hippi on usein istunut. Leppälän parturista mieleen on jäänyt lämminhenkinen tunnelma ja keskustelut työtä tekevän kanssa. Tiina on aina ollut aidosti kiinnostunut asiakkaansa tekemisistä ja mielipiteistä. Hyvin on jakaus asettunut otsalle maailman parantamisen ohella.

Eräänä kesänä Tiinalla oli uusi kesätyöntekijä. Me nuoret kollit ihasteltiin Murkinakulman nurkalta ohi kävelevää näkyä. Innokkaimmat ihailijat taisivat käydä parikin kertaa viikossa hänen vuokseen vähän tasaamassa takaa. Minä muiden mukana pyörin tutuksi käyneessä tuolissa ja mietin uskaltaisiko tuota treffeille pyytää. Ujous voitti ja kysymättä jäi. No, jos on tukka hyvin niin eikös silloin kaikki hyvin?

Vanhemmiten ovat parturissa käynnit osaltani harventuneet kilpaa hiusten lähtemisen ohessa. Olen itse alkanut napsimaan harmaita vähän sieltä sun täältä. Myös eräällä ikätoverilla alkoi ilmestyä samoja vivahteita ohimolle. Hän ratkaisi ongelman värjyyttämällä koko kuontalon arvokkaan harmaaksi. Pitää varmaan ottaa vinkistä vaari ja mennä parturiin. Tiinalle.

– Markku Koskinen