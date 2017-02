Sunnuntaina on upea kattaus yhteisöllistä menoa

Huutokauppa Yhteisvastuun hyväksi

Sunnuntaina järjestetään kunnan ja seurakunnan yhteinen Yhteisvastuukeräys-tempaus seurakuntakodilla aamukymmenestä alkaen. Perhemessun jälkeen noin 11 aikaan alkaa reipashenkinen ja iloinen huutokauppa, josta voi kirkkoherra Seppo Ojalan vetämänä huutaa paikallisia tuotteita, palveluita ja palveluksia, kuten Petäjävesi-lehden vuosikerran tai vaikkapa lounastapaamisen kunnanjohtajan kanssa!

Mitä kaikkea muuta jännittävää on tarjolla – mennään kaikki katsomaan ja huutamaan!

Myytävänä on myös kello 11-12.30 hernekeittoa (kolme euroa annos, 0-4v syö ilmaiseksi, 5-12v eurolla ja soppa omaan astiaan maksaa vitosen litra) ja pullakahvit irtoaa kahdella eurolla. Lapsille on lelukirppis ja moottorikelkka-ajelua (euron kierros). Grillikatoksessa paistetaan makkaraa ja juodaan kuumaa mehua (kaksi euroa annos). Ja Aamumaan leikkipuiston rinteessä saavat kaikki innokkaat laskea mäkeä. Lisäksi on muitakin puuhapisteitä.

Kaikki päivän tulot käytetään Yhteisvastuukeräykseen. Tämän vuoden teemana on torjua ihmiskauppaa. Lisätietoa keräyksestä löytyy täältä.

Kulttuuria kylätalolla

Sunnuntaina tapahtuu myös Tupamäen entisellä kyläkoululla kello 13 alkaen kulttuuritapahtuman merkeissä (os. Kurkisuontie 75, Petäjävesi).

Mukana on musiikkiesityksiä kotoa ja kauempaa, runonlausuntaa, satuja ja loruja. Musiikista vastaavat muun muassa kaksirivisen harmonikan soittaja sekä sahansoittaja. Kirjan- ja lelunvaihtotorilla tavarat vaihtavat omistajaa kierrätyshengessä.

Kahviossa on myytävänä keittoa lisukkeineen ja Kuivasmäki-Kumpu-Heikkilänperä -kyläyhdistys tarjoaa kävijöille ilmaiset runebergintorttukahvit. Myyntipisteestä löytyy käsitöitä ja leivonnaisia, ja arpajaisten pääpalkintona on saali.

Ohjelmassa on myös hevosajelua joko reellä tai kärryillä, ja suksimaankin pääsee, kun latureitillä Loma-Ässän tienoolla on käytettävissä lumitilanteen niin salliessa. Pihakodassa nautitaan letuista ja makkarasta.