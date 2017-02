SoppaGrilli23:ssa panostetaan aitoihin makuihin

Harri Koivisto pitää aluksi samat aukioloajat: tiistaisin on keittäjän vapaapäivä, muina päivinä 11-19.

Nyt on iloisia yritysuutisia, kun Jouko ja Ulla Kihlbergin legendaarinen Grilli23 jatkaa toimintaansa uuden omistajan Harri Koiviston käsissä. Yrityskaupat syntyivät toissa viikolla ja uuden SoppaGrilli23:n remontti on nyt täydessä vauhdissa.

Soppamiehen haave

Petäjävedeltä kotoisin oleva Harri Koivisto, 53, on tehnyt pitkän uran kokkina ja ravintola-alalla. Pisimpään hän on työskennellyt Keskimaan palveluksessa muun muassa Jyväshovissa ja Paviljongissa ja myös Kievari Rantapirtillä. Ympyrä sulkeutuukin Petäjävedelle, kun Koivisto oli 80-luvun puolivälissä kokkina myös ravintola Lipetissä. Koivisto kaipasi kuitenkin omaa vapautta ja perusti toiminimen 2009. Hän on tehnyt soppatykkikeikkoja sekä kokin töitä myös Lemettilän tilalla ja pyöritti pitkään myös Toivakan asevarikon ruokalaa. Viime vuosi oli kuitenkin ennätyshiljainen ja Grilli23 Koskensaarella tuli myyntiin. – Eläkevirkaa olen tässä itselleni tekemässä, Koivisto veistelee pitkäaikaisen haaveensa toteuttamisesta.

Rakennukseen tehdään kattava sisäremontti. Yhtä sisäseinää puretaan, vesipisteitä lisätään ja kaikki laitteet ja ilmastointi uusitaan. Ruokailutilaan tulee televisio lätkämatseja ja muuta viihdykettä varten. Yläkertaan saadaan henkilökunnan wc ja työpiste.

Remontissa käytetään paikallisia yrittäjiä. Vaimo ja tekstiilialan yrittäjä Pia Koivisto vastaa värivalinnoista ja sisutuksesta. Pariskunta asuu Jyväskylässä ja perheeseen kuuluu myös kolme aikuista lasta.

Myöhemmin on tarkoitus remontoida rakennusta myös ulkoapäin. Tontti on Ely-keskuksen omistama ja myöhemmin mietitään millainen asiakas-wc pihaan hankitaan nykyisen ja karun ulkohuussin sijaan. Haaveissa on myös isompi terassi, vaikka nykyistäkin saa syksyn tullen lämmitettyä. Myös entistä näkyvämpää kyltitystä valtatielle on jossain vaiheessa tarkoitus lisätä.

Uudistettu grilli avataan parin kuukauden päästä remontin jälkeen, mutta jo sitä ennen vietetään koko perheen laskiaissunnuntaita keiton ja laskiaispullien merkeissä.

Grillissä aito tuli

SoppaGrilli23 on nykyaikainen grilli. Ruokalista menee uusiksi ja esiin pääsevät aidot maut.

Hampurilaispihvit tehdään itse: pienin on sadan gramman, isoin 200 grammaa ja mukana on sipuli. Koivisto käyttää sekä porsaan että naudanlihaa, jolloin pihvi on kypsänäkin mehevä. Hampurilaisiin kuuluu Koiviston kokkaamana myös marinoitu punasipuli.

Koivisto haluaa käyttää mahdollisimman paljon paikallisia tuottajia ja esimerkiksi Tiina Sulkulan sämpylöihin hän ihastui niin, että toivoo saavansa niitä grillille.

Soppalounas on jotain aivan uutta grillin historiassa, ja sitä saa styrox-kupeissa myös mukaan. Pitsoja ja kebabeja ei listalta löydy, mutta itse tehty ja yön yli hautunut pulled pork eli nyhtöpossu on Koiviston bravuuri. Kasvissyöjiäkin hemmotellaan. Ja toki ribsit, grillipihvit ja perinteiset lihapiirakat ja ranskanperunat kuuluvat asiaan. Koivisto myös lupaa, että listalle jätetään Joukon ja Ullan aikaisia ikisuosikkeja kuten makkaraperunat ja nälkäisen lihis.

Koivisto toteaa, että olisihan se joskus hienoa, jos grilliruuan kanssa voisi myydä myös olutta ja jopa teettää pienpanimossa SoppaGrilli23:n oman erikoisoluen.

Ruuanlaittajana Koivisto on tinkimätön. Hän haluaa myös kehittyä ruuanlaittajana edelleen, eikä usko siinä kenenkään olevan koskaan täysin valmis. Hän ihailee Espanjan ruokakulttuuria ja elämäntapaa. Hänen grilliruokansa on oikeasti grillattua laavakivigrillissä, jossa on oikea tuli. – Tietyt asiat pitää tehdä hyvin ja ruuan pitää olla maistuvaa, Koivisto uskoo. Hän laittaa mielellään perheelleen perinteisiä kotiruokia. – Ohjeet eivät ole minua varten. Ruuanlaitto lähtee aina raaka-aineista. – SK

Sijainti valtatien varressa on loistava ja suurin osa asiakkaista on rahtareita. 80-luvulla rakennettu, noin 37 neliön kokoinen hirsirakennus remontoidaan. Syömään päästään kahden kuukauden päästä.