Ratamestarin talossa on Henkien hoitamo

Heidi Ala-Mutka sai itse apua vaihtoehtoisista hoitomuodoista ja henkisyydestä tyhjyyteen ja suruun jäädessään viisi vuotta sitten leskeksi sekä kipuun kärsiessään kaularangan rappeumasta.

Kintaudella vanhan ratamestarin kauniissa talossa asuu miehensä kanssa Heidi Ala-Mutka, 55, jolla on Henkien hoitamo -yritys. Kyseessä on aivan erilainen yrittäjä, eikä moiseen olla Petäjävedellä aiemmin törmätty, sillä Ala-Mutka on ilmeisen vakavasti otettava henkiparantaja, meedio ja selvännäkijä.

Ala-Mutka tekee asiakkailleen muun muassa energia-, reiki- ja rumpuhoitoja, mediaalista tulkintaa ja kanavointia sekä yksilö- että ryhmähoitoina, sekä järjestää myös kursseja. Lähihoitojen lisäksi hän vetää ryhmiä ja kursseja myös muualla. Kotona hänellä on erillinen hoitohuone, mutta välillä koti tuntuu jo ahtaalta ryhmien vastaanottamiseen. Ala-Mutka järjestää meditaatio- ja taideiltoja, opintoryhmiä ja pitää luentoja asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Kaikki lähti siitä, kun viisi vuotta sitten Heidi Ala-Mutkan silloinen mies kuoli äkisti ja hän jäi leskeksi.

Vahva hoitajan identiteetti

– Minulla on aina ollut vahva hoitajan identiteetti ja olen aina rakastanut hoitotyötä, Ala-Mutka kertoo. Hän on neljän lapsen äiti ja aikaisempaan työuraan mahtuu 20 vuotta perushoitajan työtä, kahdeksan vuotta seurakunnan diakonina sekä monipuolinen työkokemus sosionomina lastenkodissa, kehitysvammaisten koulussa ja mielisairaalassa. Taustalla on myös vuosien vapaaehtoistyö kriisiavussa ja päihdetyössä.

Tälläkin hetkellä Ala-Mutka toimii vapaaehtoisena tukihenkilönä.

Hoitotyö on kulkenut mukana läpi elämän ja diakonina hän toimi jo hengellisenä hoitajana. Nyt yritystoimintansa kautta Ala-Mutka hoitaa ihmisen henkisyyttä ja haluaa auttaa asiakastaan löytämään oman elämänsuunnitelmansa.

Meedio ei lupaa mitään

Kun oma terve mies kuoli odottamatta sydänkohtaukseen, meni koko elämä uusiksi. – Silloinen hengellisyys avautui henkisyydeksi, Ala-Mutka kuvailee. Hän sai kokemuksia, joissa hän pystyi olemaan henkisessä yhteydessä miehensä kanssa ja näki miehensä ”kuin sielun silmin”. Kokemukset ovat myöhemmin vähentyneet. – En kutsu häntä mitenkään, sillä uskon, että meidän kuuluu elää tässä ja nyt.

Kuolemasta Ala-Mutka ajattelee nyt viisi vuotta myöhemmin niin, että silläkin on tarkoituksensa. – Olen kiitollinen siitä elämästä silloin ja se oli hyvää elämää, ja olen kiitollinen tästä hetkestä. Elän tätä hetkeä ja se on hyvä ohje kaikille.

Kiitollisen elämä on helpompaa

Leskeksi jääneen Ala-Mutkan tielle sattui ihmisiä, jotka opastivat ja surun tuomaan tyhjyyteen hän halusi ottaa selvää henkisistä asioista ja vaihtoehtohoidoista. Esimerkiksi reikihoitoa hän piti ensin huuhaana, kunnes huomasikin miten kädet kuumenivat ja mikä vaikutus sillä oli.

Ala-Mutka kertoo, että energiahoidoissa kyse on ihmisten energiakeskusten hoitamisesta ja se avaa tunnelukkoja. Kyseessä on lempeä hoito, jossa murheet hyväksytään ja annetaan mennä, ja energia kulkee hoitajan käsien läpi. Hoidettavan ihoon ei välttämättä edes kosketa, vaan pelkkään auraan, joka on ihmisen ympärillä olevaa energiaa.

– Hoidon aikana toimin intuition mukaan. Hoito tehdään aina ajatuksella ja rakkaudella.

Energiahoidoilla Ala-Mutka hoiti ensin itseään ja myöhemmin myös ystäviään. Kun joku halusi maksaakin, päätti Ala-Mutka siinä kohdassa, puolitoista vuotta sitten, perustaa yrityksen, jotta toiminta olisi mahdollisimman rehellistä ja läpinäkyvää.

Ala-Mutka on käynyt lukuisia henkisen kasvun ja hoitojen kursseja, myös Suomen Spiritualistisen Seuran mediaalisen koulutuksen. Hän uskoo, että hänellä on lahja tai herkkyys olla henkimaailmaan yhteydessä. Koulutuksen kautta hän halusi varmistaa, että on yhteydessä vain hyvien henkien kanssa.

Moni Henkien hoitamon asiakas etsii sisäistä rauhaa, apua stressiin tai toivoo saavansa lohdun viestejä henkimaailmasta. Ennen hoitoja jutellaan ja juodaan teetä, ja vielä sen jälkeen käydään hoitotapahtumaa läpi. Työ on ihmissuhdetyötä. – Asiakkainani on kaiken ikäisiä, miehiä ja naisia, ja paljon väsyneitä työikäisiä. Ihmiset kaipaavat henkisyyttä ja pysähtymistä.

Ala-Mutka uskoo, että kaikilla on elämänsuunnitelma ja kaikella on tarkoituksensa. Asiakkaitaan hän auttaa vahvistamaan perusasioita, kuten itsensä rakastamista ja kunnioittamista. – Opettelemme kuuntelemaan sitä omaa hiljaista sisäistä ääntä ja lopetetaan miellyttämästä muita.

Kiitollisen elämä on Ala-Mutkan mielestä helpompaa. – Jos koko ajan murehditaan sitä, mikä on huonosti, se vetää sitä lisää koko ajan puoleensa. – SK