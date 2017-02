Anni Hakala valittiin uudeksi hallintojohtajaksi

Petäjäveden kunnan uudeksi hallintojohtajaksi valittiin Anni Hakala, 30. Hallintojohtaja Ulla Pietilä jää eläkkeelle pitkän uransa jälkeen 1.6. alkaen ja Hakala aloittaa kevään aikana. Kunnanhallitus teki yksimielisen päätöksen viime viikon kokouksessaan valintaryhmän esityksen mukaan.

Anni Hakala on valmistunut Joensuun yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2013 ja työskentelee tällä hetkellä Siun soten, eli Pohjois-Karjalan sote-palvelujen kuntayhtymässä, ja tekee hallinnon osastosihteerin töitä. Aikaisemmin Hakala työskenteli Liperin sote-hallinnossa. Hakala on kotoisin Kotkasta ja muutti Joensuuhun aikoinaan opiskelemaan.

Petäjäveden hallintojohtajan virkaa Hakala lähti tavoittelemaan, koska työ on koulutusta vastaavaa. – Haluan myös enemmän haastetta ja uutta mielekästä työtä, Hakala kertoo.

Keväällä onkin edessä muutto Joensuusta Petäjävedelle, joka on aivan uusi paikkakunta Hakalalle. Maaliskuussa Hakala tulee jo tutustumaan Petäjäveteen ja uuteen työmaahansa.

– Odotan työn alkamista oikein innokkaasti, Hakala kertoo. Myös mielikuva tulevista kollegoista on positiiviinen.

Kunnanjohtaja Eero Vainio on tyytyväinen Hakalan valintaan. – Hän oli paras ja tasaisin hakija, ja hänellä on kokemusta kuntatyöstä ja hallinnollisista asioista, Vainio kuvailee. – Hakala on kehittymis- ja kehittämishaluinen ja on antanut itsestään asiallisen, ahkeran ja ystävällisen vaikutelman. Uskon, että saamme hänestä hyvän hallintojohtajan kuntaan.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Kokkonen on myös tyytyväinen hakijoiden erittäin hyvään tasoon. – Hakala osoittautui myös soveltuvuustesteissä oikeaksi henkilöksi juuri tähän työyhteisöön, Kokkonen kuvailee. Adeco Oy:n soveltuvuustestien tuloksia on käytetty apuna aikaisemmin kunnanjohtajan, teknisen johtaja ja rakennustarkastajan valinnoissa. Kokkosen mukaan nyt myös hallintojohtajaa valitessa haluttiin testien kautta varmistaa koko työtiimin ja työparien toimivuus, kun vaihtuvuutta on runsaasti.

Hakijoita virkoihin on ollut hyvin

Hallintojohtajaksi haki kaikkiaan 18, joista kuusi haastateltiin. Soveltuvuustesteihin valittiin neljä hakijaa.

Myös muita Petäjäveden kunnan virkoja täytetään kuluvan talven ja kevään aikana. Yläasteen ja lukion rehtoriksi haki 21, joista seitsemän on nyt haastateltu. Valinta tehdään sivistyslautakunnan kokouksessa 23. helmikuuta.

Vanhuspalvelujohtajaksi haki 12, joista kolme haastateltiin. Perusturvalautakunta valitsi viime viikolla virkaan Minna Koskisen. – SK

Anni Hakala.