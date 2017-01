Jonna Leinosen ja Joonas Huutosen tammikuun ensimmäisenä päivänä kello 6.33 syntynyt poika on Petäjäveden ensimmäinen vauva vuosimallia 2017. Isän ”Pojuksi” nimeämällä vauvalla oli syntymähetkellä mittaa 48 senttimetriä ja painoa 3155 grammaa. Vauvaperheen arki kotona Petäjävedellä on sujunut hyvin. Vahvat unenlahjat omaava vauva on osoittautunut rauhalliseksi miehenaluksi. -HM

