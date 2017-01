Uusi K-kauppias aloitti

K-market Porkkanan uusi kauppias Matti Lahtinen on ottanut jo homman haltuun ja haluaa kehittää kauppaa edelleen.

K-market Porkkanan uusi kauppias Matti Lahtinen, 30, aloitti heti vuodenvaihteessa ja samassa hötäkässä hän muutti vaimonsa ja 1,5-vuotiaan lapsensa kanssa Jämsästä Petäjäveden kirkonkylälle. Muutto Petäjävedelle tuntui Lahtisista hyvältä ja paikkakunnan kauppias kehuu olevan hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Vastaanotto oli lämmin jo edellisten kauppiaiden läksiäiskahveilla joulukuussa ja Lahtinen haluaa jatkaa edelleen kaupan kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa. – Ensin tutustutaan asiakkaisiin ja paikkakuntaan, emme tee niin kuin minä haluan, vaan niin miten asiakkaat toivovat, Lahtinen linjaa. – Asiakkailta toivonkin palautetta tuotteista, palveluista ja toimintatavoista. Lahtinen on pyrkinyt uusimaan asiakkaiden tilisopimuksia kasvotusten, jotta tutustuisi paremmin kylän ihmisiin. Avajaisia vietetään kuukauden kuluessa.

Panostusta paikalliseen elinvoimaisuuteen

– Erityisesti haluan panostaa paikalliseen elinvoimaiseen ympäristöön yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa, Lahtinen kertoo. – Myös Kesko on osaltaan kehittämässä, mutta lähinnä liiketoimintaa. Oma osuuteni on kehittää itse toimintaa.

Kauppiasyrittäjä haluaa panostaa erityisesti paikallisiin tuotteisiin ja ottaa niitä myyntiin aina kun mahdollista. Entinen lihamestari lupaa, että laadukas lihatiski tulee säilymään, samoin salaattibaari. – Paikallisen kalastajan kun vielä löytäisin, niin se olisi kova.

– Elinvoimainen kunta on edellytys kaikille osapuolille ja omalta osaltani haluan tehdä töitä kunnan strategian mukaisesti lisätäkseni kunnan elinvoimaisuutta ja saada kunnan asukaslukua kasvuun, Lahtinen miettii.

Tällä hetkellä kaupassa on töissä viisi vakituista työntekijää ja yksi saadaan pian takaisin remmiin hoitovapaalta. – Ennen tässä on työskennellyt pariskunta, enkä ole itseäni vielä jyvittänyt työntekijäksi. Sen näkee ajan myötä teenkö yhden vai kahden ihmisen edestä töitä. Eli henkilökunnan kannalta on hyvä tilanne, eikä minkäänlaista irtisanomisuhkaa ole vaan päinvastoin, kauppias kertoo. Todennäköisesti jossain vaiheessa myös Lahtisen vaimo tulee työntekijäksi kauppaan.

Kokenut työntekijä on nähnyt muutokset

Kaupan pitkäaikaisin työntekijä Terttu Salminen on 30 vuoden aikana nähnyt nyt seitsemän eri kauppiasta ja tehnyt heidän kanssaan töitä. Salmisen aikaan kauppiaana ovat olleet Risto Huuskola, Jarmo Tarvainen, Annikki ja Seppo Lindgren, Jyrki ja Mervi Malinen, Petri Järvinen ja viimeisimpänä Koivunevat. – Aikaisemmin kauppiaat toimivat enemmän toimiston puolella, mutta nykypäivää on se, että hekin tekevät työtä enemmän myymälän puolella ja näkyvät asiakkaille.

30 vuoden aikana myös kaupan ala yleisesti on muuttunut. – Kun asiat ovat koko ajan muuttuneet, niin mielenkiinto töissäkin on säilynyt. Tärkeimpänä ovat kuitenkin asiakkaat. Myös työtehtävät ovat vaihtelevia, mikä on lisännyt työssä jaksamista, Salminen kuvailee. Alkuaikoina kauppa oli hyvin monipuolinen rauta- ja tekstiilipuolineen. Lihatiskeissä oli juustot ja irtoleivät, koska ei ennen ollut eineksiä samalla tavalla kuin nyt, vaan melkein kaikki oli irtotavaraa.

Ehkä johonkin samaan ollaan tulevaisuudessa palaamassa, sillä jos tuore kauppias saisi itse päättää, hän haluaisi kauppaansa mahdollisimman paljon monenlaisia palveluja aina Veikkauksen, Matkahuollon ja Postin palveluista, kahvilaan ja autonpesuun. Kaikkien Keskon kauppojen ilme ainakin päivittyy tämän vuoden aikana, mutta se mitä muutakin Porkkanaan voidaan tulevaisuudessa saada, selviää vasta myöhemmin.

Kaupan työntekijä Terttu Salmiselle tuli viime syksynä 30 vuotta työuraa täyteen samasa kaupassa. Matti Lahtinen on Salmisen aikaan seitsemäs kauppias.

Teksti ja kuva: Suvi Kallioinen