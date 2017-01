Tiina Leppälä on Vuoden Yrittäjä 2016

Petäjäveden Vuoden Yrittäjänä palkittiin lauantaina Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa parturi-kampaajayrittäjä Tiina Leppälä.

– On hienoa, kun päästiin palkitsemaan sisukasta naisenergiaa. Samalla mentiin Suomi 100 -teeman mukaisesti, kun vuoden yrittäjä on nuorekas, mutta yritys on vanha ja pitkään Petäjävedellä toiminut. Tiina Leppälän parturi-kampaamo on nähnyt monta muutosvaihetta kohta kahdeksan vuosikymmenen ajan Petäjäveden kirkonkylällä, luonnehtii Petäjäveden Yrittäjien puheenjohtaja Janne Tiainen palkitsemisperusteita. – Samalla haluamme tällä palkitsemisella kannustaa kaikkea kivijalkatyyppistä liiketoimintaa Petäjävedellä ja näin olla mukana yhteisissä talkoissa lisäämässä paikallista ostovoimaa taajama-alueella. Tämä on todella tärkeää, jotta paikalliset palvelut ja kunta pysyisi elinvoimaisena.

Yrittäjäjuhlassa Jyväskylän Paviljongissa palkinnon Leppälälle ojensivat kunnanjohtaja Eero Vainio ja Petäjäveden Yrittäjien aikaisempi varapuheenjohtaja Irja Viitanen.

Lisää aiheesta huomisessa Petäjävesi-lehdessä. – SK

Kuva: Tero Takalo-Eskola, Terotemedia