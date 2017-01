Pääkirjoitus 11.1.2017: Postin jakeluongelmista pitää reklamoida heti

Ylen Elävässä arkistossa kerrotaan, että Suomen ensimmäisen postiasetuksen mukaan postia piti kuljettaa juosten yöllä ja päivällä – ja jos postimies turhaan pysähtyi, siitä oli seurauksena neljän viikon vesileipävankeus. No, kaukana ovat onneksi ne ajat.

Viime vuoden puolelta yksi kestoaihe petäjävetistenkin kylänmiesten ja -naisten puheissa on kuitenkin ollut Postin palvelu. Postin tulossa on ollut huomattavia viivästyksiä, tilattu lehti jää tulematta kokonaan tai postit jaetaan naapurin laatikkoon. Postin Keski-Suomen jakelupäällikkö Päivi Blomin mukaan yritykselle ei ole kuitenkaan tullut petäjävetisten virallisia reklamaatioita palvelun sujumattomuudesta. Blomin mukaan Postilla on ollut viime vuoden aikana Petäjävedellä vain kaksi merkittävää jakeluhäiriöpäivää sairastapausten vuoksi. – Tämä tieto ei nyt kohtaa meitä, Blom arvioi. Postin kannalta olennaisin tieto on aina se, mitä osoitetta jakeluongelma koskee. Siitä päästään selvittämään postinjakelua edeltävää prosessia.

Kaikkein tärkeintä onkin, että jos oman postin perille tulossa on minkäänlaisia ongelmia, niin joka kerta niistä pitää reklamoida Postille yrityksen virallisten palautekanavien kautta puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujen kautta. Paperista palautelomaketta ei Postilla enää ole, mutta jos sähköinen asiointi ei onnistu, niin puhelinpalvelu on silloin hyvä vaihtoehto.

Blom muistuttaa, ettei virallista reklamointia voi tehdä postinjakajille, vaan tiedon pitää tulla aina kootusti perille mahdollisimman suoraan asiakkaalta palveluntarjoajalle – ilman ylimääräisiä välikäsiä.

Petäjäveden postien esityöt tehdään Jyväskylässä. Petäjäveden kimput tehdään keskisuomalaisten kuntien kimpuista aina ensimmäisenä. Päiväpostin jako aloitetaan aamuyhdeksältä ja normaali jakelureitti kestää alueella kello 18 asti. Perusjakelun noin 2 000 talouteen hoitaa kolme kokopäiväistä postinjakajaa.

Jos jatkossa vaikkapa Petäjävesi-lehti jää tulematta, siitä kannattaa siis joka kerta ottaa itse yhteyttä Postiin.

– Suvi Kallioinen