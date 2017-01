Kesko on käynnistänyt yt-neuvottelut ja vaakalaudalla on 114 kaupan kohtalo. Myös Petäjäveden Siwassa on alkanut yt-neuvottelut. Kaupassa työskentelee tällä hetkellä neljä työntekijää. Petäjäveden Siwassa toimii alueen Matkahuollon pakettipalvelut.

Yt-neuvotteluiden taustalla on viime keväinen yrityskauppa, jossa Kesko osti Siwat ja Valintatalot. Viime vuonna jo 233 Siwaa ja Valintataloa muutettiin K-Marketeiksi. Maanantaina Kesko ilmoitti muuttavansa 175 kauppaa lisää K-kaupan alaiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kuitenkin velvoittanut Keskoa luopumaan 61 kaupasta, joita se pitää ongelmallisina paikallisen kilpailutilanteen kannalta, ja myös näissä kaupoissa on käynnistetty yt-neuvottelut. Petäjäveden Siwa on yksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston määräyksestä myytävänä olevista kaupoista, joissa yt-neuvottelut on nyt käynnissä. Kiinteistö oli viime syksyllä ja alkutalvesta myynnissä.

Asiasta uutisoi Iltalehti. – SK

Kuva: Hanna Mäkinen