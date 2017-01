Kolme keskisuomalaista kansanedustajaa Petäjäveden luokiolaisten tentittävänä

Petäjäveden lukio ja yläaste saivat viime torstaina vieraakseen kolme keskisuomalaista kansanedustajaa. Touko Aallon (vihr.), Petri Honkosen (kesk.) ja Susanna Huovisen (sd.) vierailu liittyi Kansanedustajat kouluissa -teemaviikkoon, joka on osa eduskunnan Suomi 100 –juhlaohjelmaa.

Kansanedustajakolmikko vastasi auditorio Miilussa yleisön jo etukäteen laatimiin kysymyksiin. Ohessa osa kansanedustajien vastauksista.

1. Miksi olette juuri siinä puolueessa, missä olette?

Touko Aalto: Olen sanonut joskus leikkisästi niin, että minulla kesti aika pitkään löytää ylipäätään poliittista puoluetta. Olin aika pitkään mukana kansalaisjärjestöissä ja muissa jutuissa. Pitkään pohdittunani valitsin sitten omasta mielestäni vähiten huonon puolueen. Olen omalla toiminnallani pyrkinyt tekemään siitä piirun verran paremman puolueen. Toimin tällä hetkellä myös Vihreän liiton varapuheenjohtajana. Minulle kaikista tärkeintä on se, miten turvataan onnellisen elämän peruslähtökohdat ihan kaikille ihmisille riippumatta siitä, mistä on kotoisin. Ehkä siinä on myös se tosi tärkeä ajatus, että miten pidetään tulevaisuuden mahdollisuuksista huolta. Se on hirmu keskeinen asia, ettei ketään jätetä ja että yhteiskunnan arvo mitataan sen mukaan, miten se pitää huolta kaikkein heikoimmistaan. Ehkä tämän kautta olen päätynyt Vihreisiin.

Susanna Huovinen: Olin 15-vuotias, kun liityin demarinuorten toimintaan mukaan. En varsinaisesti puolueeseen, mutta nuorten toimintaan. Lähdin kyllä mukaan ihan sen takia, että minun kavereitani oli siellä. Minulla ei ollut mitään suurta visiota tämmöisestä tehtävästä, jossa nyt olen saanut pitkään toimia. Ajattelin oikeasti, että menen sinne, kun siellä on kaveritkin.

Pikkuhiljaa huomasin, että tämä maailma ja Suomikaan ei ole ihan täydellinen paikka, vaan aika paljon on asioita, jotka pitäisi olla toisin. Ja vähä vähältä se kiinnostus ja vaikuttamisen halu sitten kasvoi näihin yhteisiin asioihin. Kun tuli se aika, että piti miettiä puoluetta johon liittyy, niin se ei ollut kyllä minulle mikään automaatio, että se on SDP. Kyllä mä hain useammankin puolueen periaateohjelmat, jotka kävin huolellisesti läpi. Aika vakavan harkinnan kautta päädyin sitten SDP:hen.

Minun mielestäni SDP on yksi suomalainen voima, joka on tehnyt meille tällaisen hyvinvointiyhteiskunnan, jossa kaikki me ollaan saatu maksuton perusopetus, koulutus, ja jossa meillä on ollut erittäin paljon hyviä palveluita meidän kaikkien elämän tukena. Mutta ei tietenkään voi liittyä puolueeseen vain sen takia, että historia on kunniakas, vaan pitää ajatella myös tulevaisuutta. Niin kuin varmaan me kaikki on mietitty tulevaisuutta, ei peruutuspeiliin katsomalla mitään ratkaista. Mutta kyllä minulle silloin tärkein arvo ja asia oli se, että yhteiskunnan eheydestä pitää huolehtia – siitä, että kaikilla meillä, jokaisella lapsella ja nuorella, on mahdollisuus löytää oma lahjakkuutensa ja saada tukea ja apua omassa elämässään.

SDP:lle ovat tärkeitä myös palkansaajien ja työntekijöiden asioihin liittyvät kysymykset. Ja ratkaisevin juttu oli se, että SDP on kansainvälinen puolue. Meillä on jokaisessa Euroopan maassa sisarpuolue, ja me tehdään tosi tiivistä yhteistyötä Euroopan Unionissa ja laajemminkin maailmanlaajuisesti.

Petri Honkonen: Minkä takia valitsin aikanaan keskustan? Mäkin liityin keskustanuorten jäseneksi 15-vuotiaana. Vaikea sanoa, että mitenkä minä sen silloin pohdin. Silloin keskusta oli juuri voittanut vaalit Anneli Jäätteenmäen johdolla. Siinä tilanteessa minulla ei mitenkään erityisen poliittisesti aktiivinen koti ollut, tein sen valinnan kyllä ihan itse. Ehkä tämän kyseisen puolueen ympärillä oli sellainen hyvä draivi ja hyvä henki. Jonkun verran myös tunsin nuoria, jotka olivat keskustanuorten toiminnassa mukana.

Vahvemmin lähdin politiikkaan mukaan, kun tulin Jyväskylän yliopistoon kokolailla kymmenen vuotta sitten. Kun itse tulen pieneltä paikkakunnalta, enkä mitenkään aineellisesti kauhean hyvistä, varakkaista lähtökohdista, olen kokenut sen, että keskusta haluaa pitää tasa-arvoisesti koko maan asioista huolen ja haluaa huolehtia myös pienempien paikkakuntien ja maaseudun asioista. Se on ollut minulle aina tärkeä asia. Ja sen ohella, että keskusta pitää yrittäjyyttä ja omaa aktiivisuutta arvossa, se on huomioinut myös sen, että kaikilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella, kouluttautua ja menestyä elämässä.

Jotenkin näistä minä silloin sen muodostin, sen oman ajattelutapani, minkä takia minusta tuli keskustalainen. Ja edelleenkin nämä samat syyt pätevät, en ole niitä vaihtanut.

2. Mikä politiikassa kiehtoo ja miten kiinnostuitte politiikasta?

Susanna Huovinen: Tähän oikeastaan jo vastasin tuossa äskeisessä kun kerroin, miten mä lähdin mukaan. Ehkä pidän oman vastaukseni ihan lyhyenä tällä kierroksella ja sanon vain sen, että kun on saanut näin pitkään olla mukana, niin se ei kyllä lakkaa hämmästyttämästä minua itseänikin, että tämä politiikka vie mennessään. On todella mielenkiintoisia asioita. Ja aina tulee uusia asioita, jotka alkavat kiinnostaa. Se virkeys kyllä pysyy yllä. Politiikassa ei varmaan ole meillä kellään kahta samanlaista työpäivää.

Eduskunnassa me saadaan kansanedustajina kuulla tämän maan parhaita asiantuntijoita eri aihealueista ja käydä sitä poliittista debaattia ja keskustelua Suomen ja maailman suunnasta. Ja jos on tällä tavalla poliitikkogeeni, vaikuttajageeni, halu tehdä parempaa maailmaa, niin kyllä tämä pitää yllä sitä virkeyttä, koska jatkuvasti on mahdollisuus myös itse oppia uutta. Minulle itselleni se on tavattoman tärkeää, oikeastaan koko elämän tarkoitus. Se, että läpi elämän iän voi oppia jotain uutta itsestään ja maailmasta.

Petri Honkonen: Kyllä toiminnalliset vaikuttajageenit taitaa kaikilla meillä olla. Tämä on joka päivä uuden oppimista, varsinkin kansanedustajana oleminen ja muutenkin politiikassa oleminen. Kun lähdin opiskelijapolitiikkaan mukaan huomasin, että vähä vähältä tuli vähän niin kuin vaivihkaa tehtäviä lisää. Minua pyydettiin uusiin tehtäviin, esimerkiksi jonkin yhdistyksen hallitukseen. Siinä huomasi, että kun on polvia myöten tässä politiikassa, niin koko ajan oppi uutta. Poliittinen järjestötoimintahan tarjoaa todella paljon myös kouluttautumismahdollisuuksia. Mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan ja kaikkeen muuhun ja sitä kautta kielitaidon kehittämiseen ja muuhun. Tämä on tarjonnut todella paljon mahdollisuuksia tähän asti. Ja totta kai kansanedustaja työ, kun se on sellaista 24/7 työtä, tarjoaa tiettyjä tilanteita jatkuvasti.

Touko Aalto: Olen kuvannut meitä poliitikkoja näin. Voitte miettiä jyrkän rinteen, jossa on ensin hyvin pieni lumipallo, joka lähtee kierimään. Koko ajan se kasvaa kasvamistaan. Lumipallo kasvaa pyöriessään, kokemus tuo tiettyä varmuutta ja viisautta. Ja joka ikinen päivä, vaikka olisi kuinka iso lumipallo, kuinka kokenut ja kaiken kiertänyt, niin joka päivä oppii. Joka päivä oppii uusia ihmisiä, oppii näkemään asioita ja saa uutta tietoa. Se kiehtoo aivan valtavasti.

Itselleni vaihtoehtoinen urakehitys, jos en olisi politiikkaan lähtenyt, olisi varmaan ollut yliopistotutkijan työ ja ihmisten kanssa tekeminen, yhdessä opettaminen.

Se on hieman poikkeuksellista tuolla eduskunnassa, kun ensimmäisen kauden kansanedustaja saa meno- ja tuloarviosta päättävän valiokunnan vetääkseen. Tarvitsee mennä suoraan syvään päätyyn sukeltamaan ja perehtymään sote- ja talousasioihin. Ja se minua kiehtoo tosi paljon, että joka päivä pitää haastaa itseään uudestaan.

3. Miten työnne vaikuttaa henkilökohtaiseen elämään?

Petri Honkonen: Kyllähän se vaikuttaa todella paljon. Se todella paljon esimerkiksi vähentää vapaa-aikaa. Ja kun on niin sanottu maakuntakansanedustaja, on tosi vaikea lähteä illaksi kotiin perheen luo. Minulla kun perhe asuu kotona Saarijärvellä.

Vapaa-ajalla, kun menet esimerkiksi Saarijärven S-Markettiin, ihmiset ovat siellä hihasta vetämässä. Ja jos siellä tomaattia punnitset, niin kyllä siellä heti ollaan jututtamassa. Se kuuluu tähän asiaan, enkä sitä kritisoi.

Siihen pitää valmistautua, jos pyrkii kansanedustajaksi, että tämä työ todella paljon vaikuttaa henkilökohtaiseen elämään, ja siihen mitenkä ihmiset sinuun suhtautuvat. Entuudestaan tutut ihmiset suhtautuvat eri tavalla nyt, kun on tullut valituksi kansanedustajaksi. Todella usein joutuu kokemaan myös negatiivisia tilanteita. Ihmiset voivat suhtautua monella tapaa negatiivisesti ja purkaa jotain omaa pahaa oloaan, kun kansanedustaja tulee vastaan. Kyllä tällä on hyvin monenlaisia vaikutuksia, mutta kyllä ne plussapuolet ovat kuitenkin voitolla minun mielestä aivan ehdottomasti. Koska eihän tätä työtä muuten haluaisi tehdä, jos siinä niitä negatiivisia puolia olisi enemmän kuin positiivisia.

Touko Aalto: Kun katson kotini ikkunasta ulos, siinä on hyvin liikkuvat maisemat. Viittaan siihen, että oikeasti tuolla junassa mä vähän niin kuin asustelen. Joskus kun katsoo ikkunasta, niin maisemat vaan vaihtuu.

Keskimääräisin vaimon hartain toive on oikeastaan se, että voi kun se mies näkyisi joskus kotonakin. Kaverit saattavat laittaa jopa vähän kiukkuisia viestejä, ettei ole sinusta kuulunut pitkää aikaan. Että yritetään tässä sopia vaikka mökkireissua tai hiihtoreissua, ihan mitä vaan. Se on vaan lähes mahdotonta sopia, kun mun kalenteri on aina täynnä. Jos sovitaan joku, niin aina se pitää perua, koska tulee jotain sellaista välttämätöntä, johon on pakko mennä. Se on niin voimakkaasti 24/7 työtä. Viikonloppuisinkin soi puhelimet, ja aika julkisia hahmoja me ollaan.

Enää ei edes pelasta se, että jos menee Jyväskylän ulkopuolelle Helsinkiin tai Tampereelle. Sielläkin aika monet tunnistavat ja tulevat juttelemaan. Se on hirmuisen kiva asia, mä tykkään siitä, se on tämän työn melkein parhaimpia puolia. Mutta joskus voisi olla ihan kivakin hetki keskittyä ja saada ajatuksia johonkin ihan muuhun, kuten vaikka lukemiseen. No, sitten on olemassa metsät, minne on kiva lähteä samoilemaan. Sinne ei tule hirveästi karhut kyselemään. Siellä saa olla ihan kohtuu rauhassa.

Susanna Huovinen: Kollegat kuvasivat jo aika hyvin sitä, että tämä luottamustehtävä, johon meidät on valittu, on luonteeltaan sellainen, että siihen pitää pystyä sitoutumaan. Ajankäytössä se tarkoittaa sitä, että aika tiukasti se oma kalenteri on varattu näihin työtehtäviin myöskin viikonloppuisin. Se täytyy ymmärtää silloin, kun lähtee ehdokkaaksi ja on se mahdollisuus, että tulee valituksi eduskuntaan.

Minun perheeni asuu Säynätsalossa, ja kyllähän tämä on sellaista tasapainoilua työ- ja perhe-elämän välillä tietenkin silloin kun on pienempiä perheenjäseniä ja kun on äiti. Toisaalta haluan sanoa, että niin se on myös kaikissa muissa ammateissa. Ei pidä myöskään luoda sellaista kuvaa, että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen kansanedustajalla olisi jokin ”mission impossible” – ei ole.

Kyllä omilla valinnoilla voi myöskin tehdä sen oman aikataulun helpommaksi. En minä lähde riekkumaan iltavastaanotoille, vaan mieluummin menen kotiin silloin lasten ja perheen luokse. Omilla valinnoilla sitä arkea pystyy myös helpottamaan. Ei pidä luoda liian negatiivista kuvaa siitä, että tämä aikataulu olisi jotenkin ihan mahdoton.

Mutta se on totta, että kansanedustajuuden aikana omat harrastukset ovat kärsineet. Fyysinen kunto ei ole ollenkaan sillä tasolla kuin mitä se oli silloin kun tulin valituksi kansanedustajaksi. Ystävyyssuhteet ovat olleet tosi lujilla. On paljon ystäviä, joiden kanssa ei ole pystynyt samalla tavalla pitämää yhteyttä, kun on halunnut sen vähäisen vapaa-ajan pyhittää perheen yhteiselle elämiselle ja olemiselle.

Valintoja pitää tehdä, mutta niin kuin sanoin, niin tehdään aika monessa muussakin työtehtävässä. Eilen meiltä kysyttiin, että mikä on tylsintä kansanedustajan tehtävässä. Minä vastasin, että se, kun pitää aamulla herätä neljän jälkeen, että kerkeää viiden junaan Jyväskylästä Helsinkiin. Monesti silloin neljän jälkeen, kun Säykissä soi herätyskello, niin peilistä katsoo joku mörrimöykky. Se ei ole kauhean hyvä lähtökohta päivälle. Mutta kyllä tässä on selvitty.

4. Kuka on esikuvanne?

Touko Aalto: Oma äiti.

Susanna Huovinen: Poliittisesti esikuvani on Miina Sillanpää, joka on sosiaalidemokraattinen, pitkäaikainen ministeri. Hän oli niitä ensimmäisiä naisia, jotka saivat valtaa Suomen eduskunnassa ja kansanvallassa. Hän teki pitkän työuran ja myös aloitteen ensi- ja turvakotien liiton perustamisesta avioliiton ulkopuolelle syntyneille lapsille. Tuohon aikaan katsottiin, että sellaiset äidit ja lapset olivat jotenkin luvattomia, häpeätahra yhteiskunnassa. Sillanpään aloitteesta perustettiin ensimmäiset kodit, jonne nämä äidit ja lapset saattoivat hakeutua turvaan. Tällaista on helppo arvostaa.

Petri Honkonen: Oma äiti on totta kai ihana ja paras, siitä ei mihinkään pääse, voisin äidinkin nimetä. Mutta jos nyt mainitaan täältä politiikan puolelta, niin Santeri Alkio pitää kyllä mainita. Hän on keskustan, maalaisliiton, perustajahahmoja sieltä historian takaa. Hän taisteli aina laillisuuden puolesta. Hän taisteli tasavallan puolesta kuninkaan valtaa vastaan ja oli itsenäisen talonpojan puolustaja, kansansivistyksen puolestapuhuja. Hän oli myös sellaisen omintakeisen maalaisliittolaisen talousajattelun kehittäjä sosialismin ja kapitalismin välissä. Sieltä historiasta voi ammentaa monenlaista nykyaikaan, ei välttämättä suoraan, mutta kuitenkin. Soveltaen.

5. Koulutuksesta on leikattu paljon viime vuosina. Mitä ajattelette koulutusleikkauksista?

Susanna Huovinen: Sosiaalidemokraatit olisivat toivoneet, että tällä hallituskaudella ei olisi enää koulutuksesta leikattu. On jouduttu jo ennen tätä vaalikautta tekemään isoja säästöjä nimenomaan koulutuksesta. Me olemme sen kannalla, että totta kai pitää huolehtia myös valtion taloudesta. Hallituksen puhetta on meidän mielestä vaivannut se, että sanotaan, ettei ole vaihtoehtoja, että pitää tehdä näin. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Politiikassa on aina vaihtoehtoja, aina on mahdollisuus valita toisin.

Meidän mielestä koulutuskysymys on niin tärkeä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuskysymys, että nyt olisi pitänyt nimenomaan nähdä se koulutuksen merkitys meidän tulevaisuuden rakentamisessa. Jos me katsomme Suomen asemaa, se perustuu tällä hetkellä siihen, että meillä on ollut tasa-arvoinen, maksuton perusopetus ja jatkokoulutus kaikille kansalaisille. Nyt jos tätä ruvetaan murentamaan, on vaarana se, että me emme suinkaan taloudellisesti pärjää paremmin, vaan me pärjäämme heikommin.

Eivät ne uudet innovaatiot, uudet yrityksen ja uudet työpaikat synny itsestään, vaan ne tarvitsevat aina sen ihmisen panoksen, ihmisen oivalluksen jostakin uudesta keksinnöstä tai palvelukonseptista. Sitä ei synny, jos ei ole osaamista. Ja sen takia mä toivoisin, että hallitus tulevassa kehysriihessä ei tekisi uusia leikkauksia ylipäätään, mutta ei varsinkaan koulutukseen tehtäviä leikkauksia. Ne syövät Suomen tulevaisuutta todella rajulla tavalla.

Petri Honkonen: Koulutuksesta on tosiaan leikattu viime vuosien aikana aika paljon. Jos pitää listata sellaisia itselle vaikeita asioita politiikassa, niin kyllä näitä koulutusleikkauksia on eittämättä ollut vaikea olla hyväksymässä näin hallituspuolueen jäsenenä.

Minkä takia näin on sitten tehty? Syy on se, että kun katsotaan julkista taloutta, valtion taloutta, niin valtio velkaantuu todella nopeasti. Se velka on sitten tulevaisuudessa teidän ja meidän maksettavana. Tästä syystä on nyt päädytty tekemään jälleen leikkauksia erilaisiin asioihin, joita yhteisestä kassasta kustannetaan. Myös koulutus kuuluu näihin. Nyt on leikattu muun muassa yliopistoista, joista ei aikaisemmin ole juuri leikattu. Suhteellisesti yliopistoista on kyllä leikattu vähemmän kuin esimerkiksi ammattikorkeakoulutuksesta, mikä ei välttämättä julkisuudesta aina käy ilmi.

Taustalla on ajattelu, että kun saadaan hallitsematon velkaantuminen hidastumaan, niin sitten talous kasvaa, verotuloja alkaa kertymään ja työllisyys paranee. Sitten voidaan koulutuksen rahoitusta taas nostaa. Tämä on minun henkilökohtaisesti tärkeänä pitämäni tavoite, että nämä koulutusleikkaukset olisivat nyt sitten tässä. Itse olen kyllä sitä mieltä, että nyt kehysriihen yhteydessä, kun vaalikausi on puolessa välissä, ei uusia leikkauksia tarvita. Nyt on orastavaa talouskasvua jo olemassa. Nyt pitäisi edetä muita teitä. Mutta tosiaan, tämä on valintaa. Valintojahan nämä ovat mistä leikataan. Ja nyt on viime vuosien aikana leikattu, myös edellisen hallituksen toimesta, koulutuksesta. Toivotaan, että suunta jatkossa voidaan kääntää siihen, että koulutuksen rahoitus kokonaisuudessaan Suomessa paranee.

Touko Aalto: Viime eduskuntavaaleissa ihmiset antoivat äänensä ja luottamuksensa eri puolueille pitkälti sen mukaan, mitä nämä puolueet lupasivat. Kaikki eduskuntapuolueet lupasivat, että koska koulutuksesta on leikattu jo niin paljon, ei siitä enää leikata senttiäkään. Mutta tämä koulutuslupaus petettiin.

Vihreät on halunnut pitää kiinni siitä koulutuslupauksesta, joka Suomen kansalle on annettu. Sen takia niin 2016 kuin 2017 me olemme etsineet korvaavat leikkauskohteet joka ikiselle koulutusleikkaukselle. Me on pyritty miettimään muun muassa talouskasvua hidastavia, tehottomia yritystukia, jotka ovat vielä haitallisia ympäristölle. Voidaanko sieltä ottaa pikkuinen siivu pois, ja sitä kautta säästää koulutus?

Vain koulutukseen satsaamalla, ihmisten osaamiseen ja hyvinvointiin satsaamalla, tämä pieni kansakunta pystyy menestymään. Sivistyksen mitta on nimenomaan se, miten me pidetään huolta kaikkein heikoimmista. Tänä vuonna ammatillisesta koulutuksesta leikataan 190 miljoonaa euroa. Opiskelijat ovat käytännössä ainoa ihmisryhmä, joka pakotetaan käytännössä ottamaan velkaa ja heidän opintotuistaan leikataan. Tässä vaiheessa pitää pystyä miettimään, mikä on se arvovalinta, mikä me tehdään. Vihreät haluavat katsoa tulevaisuuteen ja pitää huolta nimenomaan koulutuksesta ja sivistyksestä. Talouskasvukin perustuu tuottavuuteen. Ja tuottavuutta voidaan saada vain, kun investoidaan ihmisten osaamiseen ja koulutukseen.

6. Miten edistätte pienten lukioiden tulevaisuutta?

Petri Honkonen: Nythän tehdään tämän vaalikauden suurinta koulutuspoliittista uudistusta, joka on toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus. Se on todella tärkeä uudistus. Hallitusohjelmassakin on ajatuksena, että nyt keskitytään siihen ja tehdään se kunnolla ja tarkastellaan lukiokoulutusta myöhemmin. Lukiokoulutuskin kaipaa minun mielestäni uudistamista, mutta joskus on priorisoitava. Toki lukiokoulutuksenkin osalta tehdään nyt pieniä toimenpiteitä.

Miten puolustan pienten lukioiden asemaa? Pienille lukioillehan maksetaan pienlukiolisää, tavallaan Petäjäveden kuntakin saa pienlukiolisää. Nyt on paineita tarkastella sitä osana tätä toisen asteen uudistusta. Minä haluan kyllä pitää kiinni siitä, että jatkossakin kunnat saavat valtionosuuksien kautta valtion rahoitusta, joka tukisi pienten lukioiden säilymistä.

Susanna Huovinen: Varmasti kaikki koulutus kaipaa aina välillä tarkastelua siitä, että onko jotain tarpeita. Myös lukion asioita täytyy katsoa tällä vaalikaudella. Toivon siinä tietenkin sellaista vakaata harkintaa, ettei tehdä ratkaisuja, jotka voivat viedä pohjaa tältä meidän hyvältä järjestelmältä, vaan tehdään oikeita, tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja.

Minun mielestäni yksi suomalaisen koulutuspolitiikan peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen vahvuus on ollut siinä, että ihmisten, eli tässä tapauksessa lasten ja nuorten, ei ole tarvinnut lähteä kovin kauaksi hakemaan opinpolkua.

Isäni on Pohjois-Suomesta kotoisin, ja hän kertoi omasta nuoruudestaan esimerkkejä siitä, miten jo perusopetuksen perässä lähdettiin kulkemaan todella pitkiä matkoja. Se vie tietenkin aikaa, ja se on oppilaille myös raskasta. Silloin voi kysyä, että suuntautuuko lapsen ja nuoren ajankäyttö oikeisiin asioihin. Sen takia tämä etäisyyskysymys on ihan oleellinen, kun me mietimme koulutuksen rakennetta.

Silloin kun ollaan yliopistossa tai jatko-opinnoissa pidemmällä, silloin ehkä voidaan miettiä jo toisenlaisia ratkaisuja. Mutta teidän iässä nivelvaiheet siirryttäessä koulutusasteelta toiselle ovat todella tärkeitä ja niistä pitäisi pitää erityistä huolta, ettei käy niin, että nuori tai lapsi putoaa väliin tai jää syrjään. Sitten se elämä onkin vaikeampi rakentaa ja se oma polku onkin vaikeampi löytää.

Minun mielestäni pienet lukiot puolustavat paikkaansa. Mutta sen haluan sanoa, että pienten lukioiden, jotta pysyvät kisassa mukana, pitää pystyä tarjoamaan oppilailleen ja opiskelijoille ihan samansisältöistä laatupuolta. Eli ei voi olla niinkään, että opiskelijoilla on sitten vähäisemmät mahdollisuudet valita, vaan silloin pitää olla se osaaminen ja laatu kohdallaan. Minun mielestäni monissa pienissä lukioissa ei todellakaan ole kysymys suuruudesta, vaan laatua voidaan tehdä myös hyvin pienissä yksiköissä. Tässä tarvitaan tosi tarkkaa harkintaa, ettei mene lapsi pesuveden mukana.

Touko Aalto: Susanna ja Petri ovat molemmat hyvin oikeassa. Ja kun mietitään laatuasiaa, minua ilahdutti tosi paljon se, että teette täällä äänestyksen kännyköillä. Mä en ole nähnyt vastaavaa vielä missään muualla. Sekin kertoo tavallaan siitä miten digitaalisuutta ja erilaisia aplikaatioita hyödynnetään opetuksessa ja saadaan ihmiset kiinnostumaan ihan eri tavalla. Se on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan tehdä asioita toisin ja olla vähän edellä kulkijoita.

Digitalisaatio antaa hirveän paljon mahdollisuuksia, miten tiettyjä oppimiskanavia ja etäoppimisympäristöjä voidaan hyödyntää paremmin. Monet etäisyydetkin tavallaan vähän kaikkoavat siinä, kun hyödynnetään digitaalista väylää. Toki on hirveän keskeistä se, mitä valtio tekee eri rahoitusinstrumenttien osalta ylipäätään ja kuinka paljon rahaa laitetaan toisen asteen koulutukseen, perusopetukseen ja kolmannelle asteelle. Kaikki tämä on iso kysymys.

Kun puhutaan ammatillisesta koulutuksesta, niin hyvätkin asiat, joita tavoitellaan uudistuksen kautta, jäävät toteutumatta, jos ensin käy hirmuinen puhuri ja iso leikkuri. Uudistaa pitää, mutta pelkät leikkaukset eivät ole mitään uudistamista.

Digitaalisuus vie tosiaan monet etäisyydet pois, mutta on mietittävä myös kulkuyhteyksiä. Minun isäni on opettaja Joensuussa. Minun vaimollani on Viitasaarella kaksi sisarpuolta, jotka ovat pikkaisen teitä nuorempia. Monta kertaa on tullut mietittyä sitä, miten he pääsevät ylipäätään opettamaan tai opiskelemaan. Kyllä se, miten suunnitellaan kunnan tai maakunnan pohjalta hyvät liikenneyhteydet, on keskeinen asia. Tiedon ohella pitää myös ihmisten päästä liikkumaan, ja sen turvaaminen on hirveän keskeistä.