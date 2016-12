“Täällä on tekemisen meininki”

Petäjävedellä tavanomaisen työpäivän aikana terveyskeskuslääkäri Anna Kuikka ottaa vastaan noin 10-20 potilasta. Asiakkaina on kaikenikäisiä ja myös lapsiperheitä. – Potilaita ja töitä riittää, ja niin sen pitääkin ollakin, Kuikka hymyilee. Tällä hetkellä on liikkeellä monenlaista virustautia, joihin auttaa aika ja lepo, määrää Kuikka.

Teksti ja kuva: Suvi Kallioinen

Petäjäveden terveysasemalla on aloittanut marras-joulukuussa kolme uutta lääkäriä. Heistä Anna Kuikka on täällä näillä näkymin ensi vuoden loppupuolelle, ellei pidempäänkin. Joulukuussa uusina terveyskeskuslääkäreinä ovat aloittaneet myös Kalle Mattila, joka on erikoistumassa akuuttiin lääketieteeseen, sekä Leo Syrjänen, jonka erikoisosaamista ovat korva-, nenä- ja kurkkutautaudit. Mattila toimii Petäjävedellä heinäkuulle ja Syrjänen ainakin kevääseen, ellei pidempäänkin.

Uusien lääkäreiden palkkaaminen parantaa terveyskeskuksen toimintaa, kun lääkäriaikoja on nyt hyvin saatavilla, mutta samaan aikaan valinnat liittyvät myös tuleviin sote-muutoksiin varautuvaan uuteen terveysaseman vastaanottomalliin.

Uudenlainen asiakaslähtöinen vastaanottomalli pilotoidaan nyt vuoden vaihteesta alkaen ja siinä perusajatus on, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kootaan asiakkaan ympärille heidän yksilöllisen tarpeensa mukaan. Ideaalitilanne olisi, ettei asiakkaan enää tarvitsisi kiertää luukulta toiselle erin ammattiosaajien perässä.

Anna Kuikalla on virka Laukaassa, mutta Seututerveyskeskuksessa lääkäreitä voidaan kierrättää, varsinkin silloin jos pieniin terveyskeskuksiin on vaikea saada palkattua lääkäreitä, kuten Petäjävedellä on ollut. Viimeksi Kuikka toimi Konnevedellä vuoden ja tuli nyt marraskuun alussa Petäjävedelle.

Kuikka on erikoistumassa yleislääketieteeseen, joten terveyskeskustyö kiinnostaa tulevaisuudessakin. – Terveyskeskustyö on laaja-alaista työtä, jossa saa tavata hyvin monenlaisia potilaita moninaisine oireineen ja sairauksineen, Kuikka kuvailee. – Petäjäveden terveyskeskus on toimiva yksikkö, jossa on tekemisen meininki. Uudesta sote-projektistakin ollaan innostuneita. Myös jonotilanne on nyt hyvä.

– Tuleviin sote-muutoksiin valmistaudutaan jo nyt, vaikkei olla vielä ihan varmoja mitä on tulossa. Tulevaisuudessa ollaan samalla viivalla yksityisten palveluntarjoajien kanssa, joten meidänkin tulisi pystyä tarjoamaan hyvin palveluja eri asiakasryhmille.

Terveysaseman uudessa palvelumallissa karkeasti jaoteltuna Kuikka vastaa pääasiassa terveyskekuksen moniammatillisesta vastaanotosta muun terveyskeskustyön lisäksi. Moniammatillisella vastaanotolla on tarvittaessa läsnä myös muun ammattiryhmän edustajia potilaan sen hetkisen tarpeen mukaan. Leo Syrjänen taas ottaa ensisijaisesti asiakkaaksi kansantauteja sairastavia ja Kalle Mattila keskittyy eniten päivystyspotilaisiin. Eli ei-kiireellisessä asiassa todennäköisimmin petäjävetisen asiakkaan ottaa vastaan Kuikka, vaikka toki hänkin tekee päivystystä. Terveyskeskupäivätyön lisäksi Kuikka käy päivystämässä Laukaassa ja tk-yhteispäivystyksessä Keski-Suomen keskussairaalassa.