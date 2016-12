Porkkanan kauppiaat lopettavat

Kauppiaspariskunta Mika ja Anne-Mari Koivuneva ovat pyörittäneet K-market Porkkanaa lähes viiden vuoden ajan. Vuoden lopussa perhe muuttaa Etelä-Suomeen ja uusi kauppias Matti Lahtinen Jämsästä aloittaa. Tulevana lauantaina Koivunevat tarjoavat asiakkailleen kiitokseksi kuluneista vuosista torttukahvit.

Teksti ja kuva: Suvi Kallioinen

– Päätös lopettaa on kypsynyt pikkuhiljaa, Mika ja Anne-Mari Koivuneva kertovat. Kauppiaspariskunta lopettaa yritystoimintansa Petäjävedellä vuoden loppuun ja perhe muuttaa Etelä-Suomeen Järvenpäähän lähemmäs sukulaisiaan. Lasten kannalta Petäjävesi on ollut hyvä paikka asua, kun koulut ovat olleet lähellä, mutta koko perhe kaipaa myös täältä kaukana asuvia sukulaisiaan.

Mika ja Anne Koivuneva tulivat Petäjävedelle K-kauppiaiksi viitisen vuotta sitten. – Kyllähän tämä kauppakin on tuntunut ihan omalta lapselta, tämä on ollut meille kuin toinen koti, Anne-Mari Koivuneva miettii. – Vaikka tulevaisuuden suhteen on odottava ja innokas mieli, silti tuntuu haikealta lopettaa.

Paljon onkin tehty ja kehitetty. Vuonna 2014 kauppaan tehtiin mittava remontti suurimmaksi osaksi yrittäjien omasta pussista. – Olemme halunneet tehdä laadukkaan, ruokaisan lähikaupan, mistä löytyy kaikki arjen asiat, Anne-Mari Koivuneva kuvailee. – Parasta ovat olleet asiakkaat.

K-market Porkkana onkin Koivunevojen aikaan päässyt vuosittain huippusijoille Keskon asiakastyytyväisyys- ja henkilökunnan tyytyväisyystutkimuksissa sekä Keski-Suomen että koko Suomen tasolla. – Myös henkilökunta on ollut tässä avainasemassa. Ja työntekijöissä onkin tapahtunut huimaa kehitystä sitä mukaa kun heille on antanut lisää vastuuta, Mika Koivuneva kiittää.

Kauppiasvaihdoksesta huolimatta vakituinen henkilökunta pysyy samana. K-Market Porkkana työllistää kuusi vakituista työntekijää ja sesonkiaikaan muutaman enemmän.

17 yrittäjävuotta ja viisi lasta

Koivunevoilla on nyt takanaan kaikkiaan 17 vuotta yrittäjyyttä, ja K-market Porkkana oli heidän ensimmäinen ruoka-alan yrityksensä. Saman 17 vuoden aikana perheeseen on syntynyt viisi lasta, joiden synnyttyä Anne-Mari on pitänyt äitiyslomaa yhteensä vain muutamia päiviä. Esikoinen syntyi vuonna 2000, ja on nyt muuttanut jo pois kotoa opiskelemaan. Muut perheen lapsista ovat vielä kouluikäisiä.

– Nyt pidämme pienen huilitauon ja haluamme antaa lapsillekin enemmän aikaa, Koivunevat kertovat. Molemmat aloittavat uusissa töissään K-ryhmän työntekijöinä. – Yrittäjyyttä ja kauppijuutta emme kuitenkaan halua kokonaan lopettaa, vaan jäämme Etelä-Suomeen Keskon kauppiasreserviin, Mika Koivuneva kertoo. – Pitkä ura yrittäjänä on antanut paineensietokykyä sekä tietynlaisen vapauden, vaikka vastuu onkin kova.

Parisuhdetta yhteinen yrittäjyys on hitsannut yhteen toimivaksi tiimiksi. – Osaamme antaa toisillemme tilaa. Ja sitä tietää kysymättäkin, mitä toinen tekee. Me ollaan oltu tässä yrittäjyydessäkin hyvä tiimi, eikä ilman toista pärjäisi, Anne-Mari Koivuneva kuvailee.

Uusi kauppias tulee Jämsästä

Matti Lahtinen, 30, aloittaa Porkkanan kauppiaana vuoden alusta ja Koivunevat toivottavat uuden kauppiaan lämpimästi tervetulleeksi. Kauppaa onkin nyt uuden yrittäjän hyvä jatkaa remontoiduissa tiloissa, kun henkilökuntakin on osaavaa ja motivoitunutta.

Uunituore kauppias odottaakin innolla kauppiasuransa alkua ja haluaa kehittää kaupastaan asiakkaiden toiveiden ja asiantuntevan henkilökunnan avulla alueen parhaimman.

Lahtinen on työskennellyt kaupan alalla jo 15-vuotiaasta lähtien. Ennen kauppiaaksi siirtymistä hän on työskennellyt 12 vuotta K-citymarket Jämsässä muun muassa osastovastaavana ja kouluttautunut työn ohella oppisopimuskoulutuksessa K-Ruokamestariksi. Lahtinen valmistui marraskuussa Keskon kauppiasvalmennuksesta.

Kauppiasurassa Matti Lahtista kiehtoo yrittäjyys, itsensä toteuttaminen, työn tekeminen itselle sekä asiakaspalvelu. Tulevassa kaupassaan hän aikoo korostaa asiakkaan kokonaisvaltaista palvelemista, tuoda vahvasti esille palvelutiskiä ja luoda persoonallista ilmettä kaupalle.

– Haluan rakentaa kaupastamme alueen parhaimman iloisen ja asiantuntevan henkilökuntamme kanssa sekä omalla rauhallisella ja ystävällisellä persoonallani, kertoo Lahtinen.

Aloittava kauppias harrastaa vapaa-ajallaan judoa, kuntosalilla käymistä sekä luontoon ja ulkoiluun liittyvää tekemistä kuten kalastusta, ja vaellusta. Puoliso Selena on tällä hetkellä hoitovapaalla puolitoistavuotiaan Eeliksen kanssa.

Asiakkaille kauppiasmuutos ei näy juuri mitenkään ja myös joulun aikaan tuotteita on tavalliseen tapaan tarjolla. Koivunevat muistuttavatkin, että joulukinkut ovat jo varattavissa.