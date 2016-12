Petäjäveden vanhin nainen täytti 98 vuotta

– Ei minusta koskaan olisi ollut kaupunkielämään. Kyllä minä mailla olen tykännyt olla ja tässä tehdä työtä, sanoo joulukuun 1. päivänä 98 vuotta täyttänyt Toini Ekblad. Niemen talon emäntä on tällä hetkellä Petäjäveden vanhin naisasukas. Toini Ekbladin anoppi, Ida Lampinen, eli hänkin aikoinaan yli 90-vuotiaaksi ollen 1970-luvun alkupuolella Petäjäveden vanhin nainen.

Vuonna 1944 Niemen taloon miehensä Oivan kanssa muuttanut Toini Ekblad synnytti pariskunnan kuusi ensimmäistä lasta viereisessä kuvassa näkyvään pikkumökkiin. Kun pieni koti kävi nuorelle perheelle ahtaaksi, suoritettiin tilalla asuntojen vaihto. Nuoret muuttivat lapsineen isolle puolelle eli päärakennukseen talon vanhan emännän muuttaessa miehineen pienelle puolelle.

Teksti ja kuva: Hanna Mäkinen

Toini Ekblad, omaa sukuaan Kelander, syntyi joulukuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1918. Syntymäkoti Huttulassa jäi taakse, kun Toini Ekbladin vanhemmat muuttivat Kintaudelle. Vuonna 1944 Toini Ekblad muutti miehensä kotitaloon Ylä-Kintaudelle.

– Minun anopillani oli kaksi poikaa, joista toinen kaatui sodassa. Minun mieheni jäi tämän talon isännäksi. Olin tässä yli kolmekymmentä vuotta miniänä, kertoo Ekblad.

Niemen talossa oli Toini Ekbladin hoidettavana kuusi lehmää.

– Yli kolmenkymmenen vuoden ajan laitoin maitoa Valiolle, Ekblad muistelee.

Tekemistä riitti myös perheen parissa. Toini Ekbladille ja hänen puolisolleen Oiva Ekbladille syntyi kymmenen lasta: kahdeksan poikaa ja kaksi tyttöä.

Kuusi vanhinta lasta syntyi pieneen mökkiin, jonka nuori pari oli rakentanut päärakennuksen viereen pian tilalle asettumisensa jälkeen. Yhden huoneen koti kävi kasvavalle perheelle ahtaaksi. Pian suoritettiinkin vaihto. Nuori perhe muutti tilan päärakennukseen vanhan isäntäparin siirtyessä pihan pikkumökkiin.

Ihan helpolla ei suurperheen äiti päivittäisistä askareistaan selvinnyt.

– Aamulla kun viiden jälkeen nousi ylös, niin yhdeksän aikaan iltasella pääsi nukkumaan, kun oli kaiken touhunnut.

Nykyajan mukavuuksia ei ahertajan apuna vielä tuolloin ollut.

– Kun minä tulin tänne sodan jälkeen, ei täällä ollut kuin öljyvalot. Myöhemmin on sitten tullut sähköt ja kulkemista helpottanut maantie. Aiemmin ei ollut kuin kärrytie, joka sekin oli alkuunsa suon päälle rakennettu. Kyllä maailma on kehittynyt niistä ajoista.

Kun sähköjä ei ollut, oli kymmenen lapsen ja aikuisten likapyykit pestävä käsin nyrkkipyykissä. Vesi kannettiin kaivolta saunalle, joka sijaitsi sadan metrin päässä pihapiiristä ja kaivosta.

– Sitä pyykkiä oli sitten vuoria, kun sitä kerran viikossa pestiin, siunailee Toini Ekbladin tytär Riitta Vuorenmaa. – Saippuaakin tehtiin välillä itse.

Lapset olivat mukana talon muissakin töissä.

– Minä opetin lapset heti pienestä työntekoon, he auttoivat sitten joka sortin työssä, kertoo Toini Ekblad.

Lähes sadan vuoden taipaleella ehtii moni asia ympärillä muuttua. Vanhoista ajoista Toini Ekblad kaipaa kyläilykulttuuria.

Ennen naapurit kävivät usein kylässä toistensa luona. Kyläilemään lähdettiin pidemmänkin matkan taakse, kiireistä huolimatta. – Nyt on kaikki kotona, eikä kylään mennä kuin asian perästä, Ekblad suree.

Toini Ekblad asuu edelleen kotonaan Niemen talossa. Sellaisia ongelmia ei ole ollut, jotka olisivat pakottaneet muuttamaan muualle.

– Kyllä täytyy sanoa, että minulla on ollut hyvä terveys. En ole sairastellut muuta kuin lasten teossa, Ekblad nauraa.