Moniosaaja Jope Ruonansuu esiintyy tänään Petäjävedellä

Jope Ruonansuu esiintyy tänä iltana Petäjävedellä ravintola Kanttarissa ja show alkaa kello 23.00.

Suomalaisten rakastama ja lahjakas koomikko, imitaattori, muusikko ja näyttelijä vetää petäjävetisille monipuolisen shownsa, jossa yhdistellään mies-ja kitara -tyyliin imitaatiota ja laulua. – Esitys on imitaatiota, puhetta ja laulua, stand up -tyyppistä hommaa, Ruonansuu kuvailee. Hän ei muista keikkailleensa aiemmin Petäjävedellä, mutta yksityisesityksiä hän on saattanut tässäkin pitäjässä tehdä. – Kaikki mukaan vaan. Luvassa on hurttia huumoria, mutta imitoinnin ja huumorimusiikin lisäksi myös herkempääkin musiikkia.

Ruonansuun ohjelmistossa on runsaasti imitoitavia hahmoja. – Vesa-Matti Loirin laulut ja vanhemmat presidentit kuten Martti Ahtisaari, ovat itselle niitä varmaan mieluisampia, Ruonansuu toteaa. – SK

