Pääkirjoitus 21.12.2016

Tove Jansson kirjoitta Kuvanveistäjän tyttäressä, että ”kuta pienempi itse on, sitä isompi joulu tulee”.

Kyllä, joulu on varsinkin lasten juhla ja monessa petäjävetisessä perheessä eletään aivan mahtavaa aikaa, kun joulu on ovella ja lapset ovat vielä pieniä. Lasten usko joulupukkiin on aitoa ja innostus koko joulusta valtavaa. Joulussa on taikaa, se on täynnä iloa ja ihmettä. Tontun jäljet pihalla saavat olla totta.

Mutta ehkä Jansson tarkoittikin aikuisia. Tulisiko joulun tuntua enemmän, jos asettaisi itsensä vähän matalammalle jalustalle, hiljentyisi ja nöyrtyisi siinä kaiken jouluhässäkän keskellä ja keskittyisi tärkeimpään.

Mikä sitten on tärkeintä, sillä osaltaan joulun tuntua tuo työtä ja papatusta vaativa puhdas ja raikas koti, sekä notkuva ruokapöytä. Minuakin ihan tuskastuttaa, kun näyttää siltä, ettei niitä kaappeja kerta kaikkiaan kerkiä eikä jaksa täksi jouluksi siivota.

Niitä kaappeja tärkeämpää on tietysti muut ihmiset ja perhe, muiden ilahduttaminen ja auttaminen. Ehkä kannattaa keskittyä pieneen ja vaatimattomaan, niihin merkittäviin yksityiskohtiin. Kaikkea ei tarvitse olla ylenmäärin.

Kun aattoiltana lapset ovat pukinvierailusta, onnesta, jännityksestä ja lahjoistaan läkähtyneinä nukkumassa, voi itsekin hetkeksi hengähtää, ja viivähtää kiitollisena sen ajatuksen äärelle mitä meillä nyt on.

Toivon kaikille isoa joulua. Eli henkisesti rauhoittavia ja eheyttäviä pieniä hetkiä hässäkän lomaan. Ei tarvitse olla täydellistä, eikä täydellinen. Rauhallista joulua!

– Suvi Kallioinen