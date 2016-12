”Investointeja pitää tehdä, että voi kasvaa”

Karkeasti puolet Fysio Centerin liikevaihdosta tulee vaativasta kuntoutuksesta ja toinen puolikas työikäisten ja ikääntyneiden hoidosta. – Fysioterapeutin toimenkuva on hyvin laaja, mutta nyt kun meillä on paljon henkilökuntaa voimme kierrättää erikoisosaamista myös tänne maaseudulle, toimitusjohtaja Susanna Antikainen kuvailee. Fysio Center on aina kannustanut työntekijöitään kouluttautumaan ja se on ollut myös yksi keino pitää yllä hyvää työviihtyvyyttä. Antikainen on mukana myös Vuoden Keskisuomalainen -äänestyksessä.

Teksti: Suvi Kallioinen

Kuva: Emmi Virtanen

Fysio Centerin toimitusjohtaja Susanna Antikainen palkittiin syksyn aikana kahdesti, vuoden fysioterapeuttina sekä Akavan vuoden yrittäjänä. Vuoden fysioterapeutti -tunnustus saatiin ensimmäistä kertaa Keski-Suomeen, mutta Akavan palkinto merkitsi paitsi Antikaiselle myös koko alalle suurta tunnustusta, sillä koskaan aiemmin ei fysioterapeutti ole saanut Akavan palkintoa.

Palkitsemiset liittyvät siihen, että kaksi vuotta sitten Fysio Center lähti rohkeasti pilotoimaan ensimmäisenä Suomessa fysioterapia-alan sekä pk-yrityksenä Kanta-palveluihin mukaan lähtemistä. Kanta-palvelussa on nyt kaikki julkisen puolen potilasrekisterit, mutta liittyen uuteen lakiin sähköisten potilastietojen säilyttämisestä, sinne on myöhemmin siirtymässä kaikki muutkin terveysalalla toimijat, pk-yrittäjät mukaan lukien.

Syyskuussa Fysio Center sai kahden vuoden projektin maaliin. Tätä kautta Antikainen on nyt Suomessa kärkijoukoissa mukana kehittämässä terveyspalveluiden digitalisaatiota. – Kanta-palvelun kautta saadaan lisää läpinäkyvyyttä ja palvelun laatua myös paremmaksi. Lisäksi tietoturva paranee, kunhan tietosuojasta ja tietoverkosta huolehditaan, Antikainen toteaa. – Ja mitään soteahan ei tule ennen kuin tieto liikkuu.

Tulevista sote-muutoksista Antikainen on todella huolissaan. – Malli, jolla ollaan nyt menossa näihin isoihin yksiköihin, on aika suuri suru tälle pk-sektorille. Nyt jo yksiköiden pitäisi tarjota kaikki mahdollinen, mutta koska se on mahdotonta, sosiaali- ja terveyspalveluista tulee suurten monopoli. Antikainen pelkää myös asiakkaan yksilöllisen hoitamisen sekä ammattilaisten erikoisosaamisen häviämistä tilanteessa, jossa kaikkien pitäisi osata kaikkea. – Muutos tulee, se on varmaa, ja monissa kunnissa valmistelut on jo aloitettu, Antikainen toteaa. – Pk-yrittäjien pitäisi myös tehdä jo ratkaisuja, vaikkei päätöksiä ole vielä tehty.

Tärkeintä on välittäminen

Antikainen toimi aluksi toiminimellään jyväskyläläisen Fysio Centerin ammatinharjoittajana, mutta osti yrityksen vuonna 1998 ja omistaa sen edelleen yhdessä Carita Nikkarin kanssa. Ensimmäisen äitiyslomansa Antikainen päätti Petäjäveden toimipisteen avajaisiin, ja siitä tahti vain pikku hiljaa kiihtyi.

Yrittäjyyttä on nyt takana yli 20 vuotta ja nyt yrityksellä on viisi toimipistettä ja 17 työntekijää. – Jokainen laajennus on pelottanut, mutta ilman niitä ei oltaisi tässä. Liian suuria riskejä emme ole kuitenkaan koskaan ottaneet. Investointeja pitää tehdä, että voi kasvaa.

– Petäjävedellä on toimittu kauan ja täällä tunnettuus on hyvä. Myös terveyskeskuksen sulkuaikoina asiakkaat osaavat hakeutua suoraan vastaanotolle, koska meille ei lääkärin lähetettä tarvita.

– Liike on lääke, toteaa Antikainen napakasti siihen, kuinka itsestään tulisi pitää huolta. – Mahdollisimman monipuoliset työasennot, istumatyöläisellä työn oikea tauottaminen sekä yleensä työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Antikainen itse pitää omasta tasapainostaan huolta perheensä Saukkolasta ostamalla vanhalla maatilalla. Projekti Villa Millington on koko perheen henkireikä, vaikka se oikea työleiri onkin. – Siellä kyllä unohtuvat työt. Se on niin eri maailma, kun siellä vettä kantaa.

Haaveena on, että ihanaan hirsitaloon muutetaan joskus kokonaan asumaan, vaikka siellä jo nyt lähes aina vapaalla ollaankin. Antikainen kirjoittaa Villa Millingtonista myös blogia.

Varsinaista hoitotyötä Antikainen ei enää ehdi harjoittamaan niin paljon kuin ennen. – Olen edelleen fysioterapeutti, mutta toteutan työtä nyt eri tavoin. Näin voin auttaa lukumäärällisesti useampia ihmisiä ja muita alan yrittäjiä, Antikainen miettii. – Tässä työssä on äärimmäisen tärkeää välittää ihmisistä, ja yrityksemme koko toimintakulttuuri on rakennettu sen perusteella. Paras palkinto saadaankin aina asiakkaalta.

Jonkinlainen kestohoivavietti taitaakin vaivata Antikaista. Perheeseen kuuluu mies, kouluikäiset pojat sekä cairnterrieri suurella persoonalla. Kotona Kinkomaalla on nytkin autotallissa kanoja kun ei niitä hennonutkaan syödä, viime viikolla sinne kuotiutui uusi tipu ja ensi kesänä maatilalle pitää saada ainakin 15 kesälammasta laiduntamaan, koska eihän se neljä nyt mihinkään riittänyt…