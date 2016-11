Rautakylään kasvaa biopolttoaineen käsittelyterminaali

Rautakylässä olisi tarjolla teollisuustontteja edullisesti, mutta ostajia ei ole vielä näkynyt. Tälläkin hetkellä alueelle kaavoitettua bioenergiatonttia käytetään bioenergiapuun säilömiseen lähinnä kelirikkoterminaalina, mutta uuden tien myötä määrää on mahdollisuus lisätä ja tukkien kokoa kasvattaa.

Teksti ja kuva: Suvi Kallioinen

Rautakylän teollisuuskylän toimintaa ollaan laajentamassa kaavoitetulle bioenergiatontille, jolle suunnitellaan nykyistä mittavampaa käyttöä bioenergiapuun käsittelyterminaalina. Toiminta aloitetaan ja tontti annetaan Metsäliitolle vuokralle heti kun uusi tie alueelle valmistuu. Rautakylän alueen tiestöä jatketaan 480 metriä ja myöhemmin tehdään mahdollisesti myös valtatie 23:lle uusi liittymä, jonka rakentamisesta päättää Ely-keskus.

Viime kesästä asti Rautakylä Works Oy on alihankintatöinä rakennuttanut uuden tien eli Rautakylänkadun pohjatöitä kallioräjäytyksineen. Kunta on Rautakylän teollisuusalueen perustamisen yhteydessä vuonna 2008 tehnyt Tehovinssi Oy:n kanssa alueelle maankäyttösopimuksen, joka velvoittaa kuntaa rakentamaan alueelle tarpeen mukaan kunnallistekniikkaa ja tiestöä. Kunta vastaa siis uuden tien kantavista kerroksista sekä asfaltoinnista.

Tienrakentamishanke menee kunnan osalta vielä joulukuun valtuustoon päätettäväksi: tekninen toimi esittää, että 480 metrin tien päällystämistöihin varataan kunnan investointirahaa 145 000 euroa suunnitelmavuodelle 2018, jotta ensi vuoden aikana Tehovinssi Oy ehtii selvittää valtatien liittymäasiat Ely-keskuksen kanssa. Silloin valtatien liittymäasiat ovat tiedossa ennen kuin kunta lähtee mukaan tien rakentamiseen. Toisaalta Rautakylän ja Tehovinssin väki odottavat, että tie jonka rakentaminen on jo käynnissä, saataisiin valmiiksi jo ensi vuonna ja sen myötä toiminta pian käyntiin. Rautakylä Works Oy:n ja Tehovinssi Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ruokolainen toteaa, että tässä vaiheessa ei tarvitse kuitenkaan tehdä muuta kunnallistekniikkaa.

Rautakylä myyväksi ja kiinnostavaksi

Rautakylän teollisuusalue sijaitsee valtie 23:n varrella Petäjävedeltä Keuruulle päin. Avajaisia vietettiin vuonna 2009, mutta alueen kymmenen tonttia eivät ole menneet vielä ulkopuolisille kaupaksi. Ruokolaisen mukaan tiehankkeen ja puuterminaalin myötä kiinnostus tontteja kohtaan varmasti kasvaa; tähän mennessä kun tonteille ei ole ollut edes tietä.

Tällä hetkellä keskustan tuntumassa on parikin ”puiden parkkipaikkaa”, joiden puutavarasta varmasti ainakin osa saataisiin syrjemmälle uuden terminaalin myötä. – Vaikkei puunkuljetusterminaali tuo varsinaisesti lisää verovaroja kuntaan, niin Metsäliiton mukaan sen perustaminen vaikuttaa kuntaan myös muuten piristävästi. Ja myös metsäkaupan osalta, kun pienetkin savotat saa helpommin kaupaksi ja pois metsäautoteiden varsilta, Ruokolainen kuvailee. – Olemme olleet todella tyytyväisiä kunnan virkamiehiin, jotka ovat oivaltaneet alueen mahdollisuuden ja uskon, että panostus saadaan ajan myötä takaisin.

Rautakylässä toimii myös motosport-viihdettä ja näytösajoja tuottava Stunt Freaks Team, joka työllistää tällä hetkellä kolme kokopäiväistä työntekijää sekä useita freelancereita. Toimitusjohtaja Juha Ruokolaisen mukaan uutta 480 metrin asfaltoitua tietä voidaan hyödyntää myös yrityksen kuvauksissa sekä lyhytelokuvien teossa, ja myös sitä kautta Petäjävesi saa lisää valtakunnallistakin näkyvyyttä. Viime vuonna yritys voitti Tube Awardsissa vuoden motokanava- sekä tubettajaryhmä -palkinnot, jotka ovat nettimaailman Emma-palkintoja. Näkyvyyttä on saatu myös stunt- ja komediaryhmä Biisonimafian kanssa viime kesän lyhytelokuvan kuvauksissa.