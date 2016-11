Riskiryhmäläisten kannattaa ottaa influenssarokotus

Ensi viikosta alkaen annetaan Petäjäveden terveysasemalla maksuttomat influenssarokotukset kaikille riskiryhmään kuuluville. Rokotuspäivät ovat 10.11., 16.11. ja 23.11.

Osastonhoitaja Sanna Porkka-Hokkanen kertoo, että aiempina vuosina on Petäjävedellä saatu hyvin rokotettua kaikki halukkaat. Ruuhkaa voi silti olla tiedossa

– Ilman muuta täytyy varautua odotteluun ja kannattaa muistaa, että ensimmäisenä rokotuspäivänä saattaa olla ruuhkaa.

– Rokotuksia on varattu riittävästi ja saamme niitä tarvittaessa tilattua lisää, jos näyttää siltä, että ne käyvät vähiin, Porkka-Hokkanen muistuttaa.

– Kaikkien riskiryhmään kuuluvien kannattaa rokotuttaa itsensä ja ilman muuta myös pieni lapsi kannattaa tuoda rokotukseen, Porkka-Hokkanen sanoo. Ilmaisen rokotteen saavat esimerkiksi kaikki terveysalan ammattilaiset, raskaana olevat, 65 vuotta täyttäneet, 6-35 kuukauden ikäiset lapset sekä varusmiehet.

– Riskiryhmän ihmisillä on yleensä normaalia alempi vastustuskyky ja näille influenssa aiheuttaa useammin vakavampia oireita kuin riskiryhmään kuulumattomille henkilöille. Influenssan vakaville komplikaatioille altistavat muun muassa diabetes, krooninen keuhkosairaus ja jotkut sydänsairaudet, Porkka-Hokkanen kuvailee.

Influenssaa ei pidä sekoittaa tavalliseen flunssaan tai nuhakuumeeseen. – Influenssa on yleensä ottaen paljon vakavampi tauti. Tavallista nuhakuumetta voi perusterve aikuinen hoitaa itse kotonaan levolla, kuumetta alentavilla lääkkeillä ja runsaalla juomisella.

– Suvi Kallioinen