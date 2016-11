Rujo Katras avaa sydäntään Kanttarissa

Rujo Katras on juuri nimensä saanut petäjävetinen kokoonpano, jonka uutta musiikkia päästään kuulemaan lauantaina 22.10. ravintola Kanttarin ”Ristiäisissä”. Aikaisemmin muun muassa Melanholicissa 13 vuotta laulajana ja lauluntekijänä toiminut Joonas Rautiainen kertoo, että uuden bändin myötä tyylikin on hieman uudistunut ja meininki virkistynyt.

– Bändin nimi Rujo Katras viittaa siihen, että olemme kaikki velipuolia toisillemme. Musiikki on kuitenkin meitä se kaikkein eniten yhdistävä tekijä, Rautiainen kertoo.

Bändi ei edusta suoraan mitään yhtä genreä, sillä vaikuttimia on niin suomirokista kuin punkista ja metallista. Sanoitukset eivät ole enää niin melankolisia ja biisien välillä on runsaasti vaihtelevuutta. Koko ajan ei synkistellä, vaan mukana on myös ilomielistä rientoa.

Rautiainen on Rujon Katraan laulaja, kitarasta vastaa Topi Lampinen, rummuissa takoo yli 30 vuoden kokemuksella Jarkko Rossi ja basistina hääräilee Jari Rossi, joka laulaa taustoja yhdessä Lampisen kanssa. Sanoitukset ovat Rautiaisen ja biisinikkari Markku Koskisen käsialaa. Sävellyksestä ja sovituksesta vastaa Lampinen ja Jari Rossi.

Sanoituksia on poimittu myös Iltasanomien Kieltolaki-liitteestä sekä Me Naisista – eikä huumori jää muistakaan kappaleista puuttumaan. – Kun itse tekee, sitä saa mitä sattuu tulemaan, Jari Rossi hymyilee.

Musiikkia voi kuunnella Sound Cloudin tai Facebookin kautta. – Suvi Kallioinen