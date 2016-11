Petäjävesi-lehti painetaan suomalaiselle paperille

Tabloid-kokoista Petäjävesi-lehteä painetaan Lehtisepillä Pieksämäellä. Lehtiseppien kaikissa toimipisteissä noudatetaan ISO 14001 -ympäristöstandardia, joka sertifioidaan ulkopuolisen tahon toimesta. Puun alkuperään liittyvä sertifikaatti PEFC on ollut yrityksen käytössä vuodesta 2011 saakka. Sertifikaatilla varmistetaan, että puukuitu on peräisin sertifioidusta metsästä. PEFC-merkki kertoo lisäksi sen, että painotuotteeseen on käytetty kestävästi hoidettujen metsien puita.

Tässä eilen otettuja kuvia Pieksämäeltä. Tänään paikallislehden otsikoissa on pian valmistuva valokuituverkko, terveyskeskuksen uudet tuulet, vanhan kirkon turistimäärät ja paljon muuta.