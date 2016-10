Kansainvälisen politiikan kaikuja Petäjävedellä

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja, tutkija Mika Aaltola kävi luennoimassa Petäjävedellä perjantaina 14.10. Aaltolan aiheena oli ”Kriisien ja konfliktien maailma ja vaikutukset Suomelle”.

Monelle petäjävetiselle hyvinkin tuttu mies luennoi Petäjävedellä nyt ensimmäistä kertaa. Puhujaksi hänet kutsui kirkkoherra Seppo Ojala, jonka mukaan ajatus tv:stä tutun asiantuntijan kutsumisesta on ollut esillä seurakunnan miesten illoissa jo jonkin aikaa. Perjantaina aikataulut osuivat kohdilleen, ja Petäjäveden seurakuntakodin täyttänyt yleisö sai kuultavakseen mielenkiintoisia ajatuksia kansainvälisestä politiikasta ja Suomen asemasta linkittyneessä maailmassa.

Mika Aaltolan luennon isot linjat on esitelty keskiviikkona 19.10. ilmestyvässä Petäjävesi-lehdessä. Tässä ohessa Aaltolan kommentteja Suomen ja Ruotsin yhteydestä, Yhdysvalloista ja Venäjästä.

Suomi ja Ruotsi

Ruotsi solmukohtana. – Ruotsi on perinteinen suurvalta Itämeren alueella, ja sitä se on myös jatkossa. Ruotsi on hyvin aktiivinen tälläkin hetkellä tekemään erilaisia sopimuksia: Suoria, kahdenvälisiä turvallisuussopimuksia Yhdysvaltojen, Britannian, Puolan, Tanskan ja Norjan kanssa. Sillä on myös kuuluisa solidaarisuuslupaus Baltiaan. Ruotsi on luvannut auttaa Baltiaa, jos Baltiassa tapahtuu konflikti. Suomella on osia näistä sopimuksista, mutta ei koko tätä kirjoa. Linkittymällä Ruotsiin Suomi tavallaan pääsee mukaan siihen toimintaan, missä Ruotsikin on mukana. Jos Ruotsi linkittyy hyvin ja Ruotsilla on sopimuksia, saa Suomi niistä vähän vaivihkaa hyötyä. Eli Ruotsi on solmukohdassa, kun puhutaan Itämeren alueen turvallisuudesta.

– Tämän hetkisessä tilanteessa Ruotsin vanavedessä oleminen on varmaankin Suomelle kaikkein järkevin vaihtoehto. Yksin tänne ei kannata jäädä. Me olemme aika ahtaassa paikassa. Tämä geopoliittinen pinne, johon Suomi on heitetty, on hankala. Jos suomalaisen yhteiskunnan länteen päin linkitetyt verkostot kyseenalaistuvat, meille käy nopeasti hassusti.

– Ilman Ruotsia Baltiaa on mahdoton puolustaa. Yhdysvaltojen hävittäjien on vaikea lähteä puolustamaan Tallinnaa Kaliningradin edustalta. Se tapahtuu parhaiten Göteborgin satamasta tuomalla joukkoja Ruotsin poikki ja Gotlannin ylitse eteenpäin. Ruotsi on Natolle oleellisen tärkeä. Ruotsi on siinäkin suhteessa onnekas, että sen maantieteellinen asema tekee siitä välttämättömän.

– Suomen asema taas on hankala. Jos Baltiaa halutaan puolustaa, Suomelta vaaditaan sitä, että se pystyy puolustamaan omaa ilmatilaansa ja omaa merialuettansa. Luulen, että sotatilanteessa Natolla olisi halua antaa Suomelle aseistusta, jotta nämä asiat pystytään säilyttämään.

– Suomi on ollut Ruotsille kilpi. Ajatuksena on ollut aina, että pidetään kilpi mahdollisimman lähellä itseä. Mutta on Ruotsissa niitäkin, jotka sanovat, että itään liittoutumisessa ei ole mitään järkeä, pitäisi liittoutua länteen. Periteinen ajattelu on se, jossa Suomi on pidetty lähellä. Tukholmassa ei ehkä enää kuitenkaan ole niin paljon ihmisiä, jotka muistavat kilven lähellä pitämisen tärkeyden. Tämä tuottaa Suomessa päänvaivaa, koska me ei oikein tiedetä, mitä Ruotsi tulee tekemään. Suomi on mielellään ollut kilpi, jos Ruotsi on auttanut meitä kilpenä olossa.

Yhdysvallat

– Yhdysvaltojen panostus on tärkeä. Suomessa on perinteisesti kaksi ulkopolitiikan koulukuntaa: ns. vakauspolitiikka, joka tarkoittaa yleensä sopimusperäisiä suhteita Venäjään. Kylmän sodan aikaan meillä oli YYA-sopimus, joka on puoliliittoutuminen, jossa Suomi lupaa huolehtia Venäjän turvallisuudesta, jos se koskee nimenomaan Suomen aluetta. Toinen koulukunta on tasapainokoulukunta, jossa ajatellaan, että vahvistuva Venäjä tarvitsee vipuvarren ja tasapainon, ja se tasapaino löytyy ainoastaan lännestä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaali voi nyt vähän vaikuttaa tähän yhtälöön. Vakauspolitiikasta saattaa tulla houkuttelevampi, jos Trumpista tulee 9.11. presidentti, kun taas tasapainopolitiikka saattaa vahvistua, jos Clintonista tulee presidentti. Clinton on ehkä vähän vahvemman Yhdysvaltain läsnäolon kannattaja kuin Barack Obama on ollut, saatika sitten Donald Trump.

– Burden-sharing -termillä viitataan siihen, miten verkostossa partnereitten ja liittolaisten kesken jaetaan turvallisuuden tuottamisen kustannukset. Tästä Donald Trump on paljon puhunut. Hänen mielestään liittolaisten pitäisi maksaa enemmän siitä turvallisuudesta, jota Yhdysvallat tuottaa. Hilary Clinton on puolestaan nähnyt asian niin, että Yhdysvaltojen ei tarvitse olla huolissaan siitä, että se joutuu maksamaan liittolaistensa turvallisuudesta. Loppujen lopuksi Yhdysvallat hyötyy vakautena. Se vakaus, joka on tällä alueella, hyödyttää Yhdysvaltoja turvallisuusnäkökulmasta ja myös taloudellisesti.

– Trump on hyvin paljon painottanut sitä, että pitää painaa nollausnappia, uudelleenkäynnistysnappia, Venäjän suhteessa. Tämä tietysti tuottaa Baltian maissa hyvin suurta huolta. Trump puhui aikaisemmin vaalikampanjassaan siitä, että Yhdysvaltojen pitää suhtautua Nato-liittolaisiinsa kriittisesti. Sittemmin hänen on pitänyt ottaa vähän takaisin puheitaan, mutta selkeästi Yhdysvaltojen sitoutuminen liittolaisiinsa saattaa Trumpin aikakaudella olla ailahtelevampaa ja sillä saattaa olla arvaamattomia seurauksia.

Ja vielä Yhdysvaltojen presidentinvaaleista:

– Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu aika paljon tasapainon hakemiseen idän ja lännen välissä. Jos Trumpista tulisi presidentti, joka suhtautuu Venäjään ja Venäjän intresseihin hyvin myötäsukaisesti, meiltä ehkä vähän poistuisi, tai ainakin heikkenisi, vipuvarsi suhteessa Venäjään. Se tuottaisi koko Venäjän reuna-alueella suuria muutoksia, sitä vipuvartta täytyisi hakea jostain muualta. Todennäköisesti iso osa maista hakisi sitä oman puolustuksen välittömästä ylösajosta

– Jos Clintonista tulee presidentti, niin kuin suhteellisen todennäköisestä on (kukaan niin huonossa asemassa kuin Trum on tällä hetkellä mielipidetiedustelujen mukaan, ei ole koskaan tullut presidentiksi), hän on suhteessa Venäjään hieman kovemman linjan kannattaja ja hänellä on taipumus reagoida nopeammin ja käyttää Yhdysvaltojen mahtia enemmän kuin Obamalla on ollut tapana.

Venäjä

– Venäläiset saavat uutisensa vieläkin televisiosta. He saavat yhdenlaisia uutisia, jotka kertovat yleensä Putinin sankariteoista tai siitä, että Venäjällä menee hyvin. Kyllähän Venäjällä on suurta skeptisyyttäkin. Tänään tuli juuri Levadan mielipidetutkimus, jossa todettiin, että venäläisten usko omaan järjestelmään on laskussa. Vaikka Putinin suosio on korkea, koska hänellä ei ole kilpailijoita nähtävissä, venäläisten usko järjestelmään ja sen osiin horjuu tällä hetkellä aika paljon.

– Kun mielipidetutkimukset sukeltavat, se tarkoittaa sitä, että hallinnolle tulee paineita tehdä jotain. Se saattaa tarkoittaa jotain uutta, näyttävää sotilasoperaatiota jossakin, että saadaan sisäinen koheesio taas toimimaan ja tuotettua uusi isänmaallisuuden aalto. Isänmaallisuuden aaltojen tuottaminen käy vaan yhä vaikeammaksi.

– Uskon, että Putinilla keskeinen halu ei ole niinkään Venäjän suuruus esimerkiksi Lähi-idässä, vaan oman vallan jatkuvuuden varmistaminen. Siellä pelätään kuin ruttoa näitä tällaisia värivallankumouksia, joita itäisessä Euroopassa oli. Niille halutaan saada este. Siellä luodaan järjestelmä, jossa on demokraattisia piirteitä, mutta joka on hyvin hallittu prosessi. Se jossain määrin tyydyttää kansaa. Mutta se mihin venäläiset varmaan Putinissa tykästyivät, oli se, että Putin pystyi tuottamaan heille elintason nousua. Ja tätähän ei ole nyt tiedossa enää.

– Venäjän budjetti tulee olemaan alijäämäinen, se joutuu siis ottamaan velkaa muualta. Jotain tarvitsee tehdä. Pelottava vaihtoehto on se, että Putinin tie pois sanktioista on se, että se tekee jotain näyttävää vaikkapa Euroopassa, Ukrainassa, Moldovassa tai Baltiassa. Tällöin länsi laitetaan tilanteeseen, jossa on pakko luopua sanktioista.

– Ajattelisin, että Venäjän tavoite Suomen suhteen on pelkistettävissä siihen, että se haluaa Suomen jonkinlaiseen YYA-järjestelmään, sotilaalliseen puoliliittoon.

Kansainvälistä politiikkaa koskevat kommentit esitti dosentti Mika Aaltola Petäjävedellä 14.10.2016.

Teksti ja kuvat: Hanna Mäkinen