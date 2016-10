Piuhan päässä jo valoa

Suvi Kallioinen

Valokuituverkon rakentaminen Petäjävedelle on nyt loppusuoralla. Verkon kokonaispituus on 220 kilometriä, josta vielä rakentamatta on 35 kilometriä. Verkko valmistuu marraskuun loppuun mennessä; kaapeloimatta on vielä taajama-alue sekä muutamia liittymiä kunnan luoteisosassa. Valmis valokuituverkko kattaa keskusta-alueen lisäksi haja-asutusaluetta sen mukaan missä on ollut tilaajia.

– Tällä hetkellä resurssit laitetaan verkon rakentamiseen, mutta koko ajan lähestytään talopäitä ja asiakkaiden valokuituliittymiä aletaan saamaan toimintakuntoon. Toivomme pakkasen ja liukkauden pysyvän poissa vielä vähän aikaa, Keski-Suomen Valokuituverkkojen toimitusjohtaja Janne Paunonen kertoo.

Yrityksellä on nyt liittymäsopimuksia Petäjävedellä 224 kappaletta ja niistä on käyttöön otettu 31 liittymää.

– Tavoitteena on saada kaikki Petäjäveden liittymät toimintakuntoon vielä tällä rakennuskaudella. Liittymiä tullaan ottamaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla seuraavien viikkojen aikana, Paunonen kertoo.

– Meillä kiertää erillinen täydennysrakennusryhmä kuntia lävitse, joka rakentaa syksyn ja loppuvuoden aikana myytäviä liittymiä. Petäjävedelle ryhmä tulee marras-joulukuun vaihteessa. Seuraavan kerran täydennysrakentamista tullaan tekemään noin vuoden päästä eli syksyllä 2017. Eli myös jatkossa myymme liittymiä Petäjävedellä, Paunonen kertoo.

Janne Paunonen aloitti yrityksen toimitusjohtajana noin kaksi vuotta sitten. Keväällä yritys palkkasi omaa henkilökuntaa ja aloitti syksyllä internetpalveluiden tuottamisen. – Haluamme parantaa asiakaspalvelua ja palvelutuotteita, jotta jokainen asiakas saa tarpeeseensa ja kukkarolleen sopivan ratkaisun.

Kuntaomisteinen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy aloitti liiketoiminnan 2014, kun osuuskunta Kuuskaista ajautui talousvaikeuksiin. Yhtiö toimii nyt Petäjäveden lisäksi yhdeksän muun keskisuomalaisen kunnan alueella.

Keski-Suomen käräjäoikeudessa puidaan Kuuskaistan sekä Jyväskylän, Saarijärven ja Viitasaaren välisiä riitajuttuja koskien vahingonkorvauksia sekä kuntien oikeutta purkaa operaattorisopimus.

Petäjäveden kunta rahoitti ja sijoitti verkon rakentamiseen yhteensä 900 000 euroa

• Petäjäveden kunnan ja verkko-osuuskunta Kuuskaistan operaattorisopimus on siirretty yritysjärjestelyssä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle, joka toimii nyt operaattorina. Kuuskaista ei ole mukana enää laajakaistahankkeessa.

• Kunta on laajakaistalain mukaan suorittanut omana rahoitusosuutenaan 849.420 euroa ja se on kokonaan maksettu. Lainojen takauksia on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti 1.944.735 euron verran. Takaus kohdistuu Petäjäveden kunnan alueella tehtyihin töihin.

• Kunta on osakkaana kuntien omistamassa Keski-Suomen Verkkoholding Oy -yhtiössä. Kunnan omistusosuus on arvoltaan 55.162 euroa ja sijoitus osakepääomaan on kokonaan maksettu.

• Kuntien omistama Keski-Suomen Verkkoholding Oy omistaa nyt kokonaisuudessaan operaattorina toimivan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n. Kuntien omistus verkko-operaattoriyhtiöön on siis välillistä. Rahoitus kunnan osalta on siis haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisesta annetun lain määräämä kunnan omarahoitusosuus (33%) 849.420 euroa + osakepääomasijoitus 55.162 + takaus 1.944.735 euroa 32 vuoden ajaksi.

Pääkirjoitus 12.10.2016

Melkein miljoonan laajakaistaunelma toteutuu

Langattomat nettiyhteydet ovat olleet haja-asutusalueilla paikoin kurjat ja oman piuhan ostaminen jopa sula mahdottomuus. Perustettiin valtakunnallinen Laajakaista kaikille 2015 -hanke, jonka tavoitteena oli tuoda sadan megan kiinteät yhteydet enintään kahden kilometrin päähän kodeista ja yrityksistä. Hanke on edelleen kesken ja Suomi sai EU-komissiolta jatkoaikaa. Nimikin vaihdettiin Nopea laajakaista -hankkeeksi.

Petäjävedellä lähdettiin alun perin kovalla innolla ja oikeudenmukaisuuden periaate rinnassa kiiltäen hankkeeseen mukaan: asuinpaikkaan katsomatta petäjävetisille haluttiin ehdottomasti saada mahdollisuudet hankkia kohtuuhintainen, nopea ja luotettava nettiyhteys. Kunta maksoi osuutensa ennen osuuskunnan talousvaikeuksia, mutta uudella yhtiöjärjestelyllä eli kuntien omistaman yrityksen kautta työtä päästiin silti jatkamaan. Iloinen lopputulema nyt viimein on, että laajakaistaunelma toteutuu. Petäjäveden kunnan hintalappu koko lystille on ollut 900 000 euroa ja sillä rahalla on oltu tukemassa tähän mennessä 224 kuntalaisen piuhanostoa. Lyhyen matikan jakolaskulla veronmaksajien rahaa on mennyt nyt yli 4000 euroa olemassa olevaa liittymää kohden. Asiakkaalle on jäänyt vielä 1450 euron hinta itse maksettavaksi. Melko suolaista, mutta toisaalta voidaanko ainoastaan rahassa arvottaa sitä, että maalla on nyt kaikin puolin mukavampaa, kun saa halutessaan linjat kuumiksi.

– Suvi Kallioinen

