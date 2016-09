Väkiluku ja johtamisjärjestelmä valtuuston puheenaiheina

Noin kolme tuntia kestäneen kunnanvaltuuston kokouksen puheenaiheita olivat maanantaina muun muassa talouden osavuosikatsaus ja kunnan johtamisjärjestelmän uudistaminen.

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mervi Ässämäki avasi talouden osavuosikatsausta koskevan keskustelun kiinnittämällä huomion lapsiperheiden palveluihin.

– Ylityksiähän sosiaali- ja terveyspuolella tulee tälle vuodelle, sille emme mahda mitään. Se, mihin pyydän kiinnittämään huomiota, on lapsiperheiden palvelut, joka ovat toteutuneet jo nyt 90,1 prosenttisesti.

– Lapsiperheiden kotipalveluun pyydettiin työntekijää, mutta pyyntö ei mennyt läpi. Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetäänkin nyt kokonaan ostopalveluna, ja se maksaa. Se on maksanut jo moninkertaisesti työntekijän palkan. Lastensuojelumenot olivat jo elokuussa 100 %. Siellä tullaan menemään yli.

– Toivon, että sosiaali- ja terveyspuolen budjettiin ei laiteta ensi vuodeksi karsintavaatimusta, totesi Ässämäki.

Samaa aihepiiriä käsitteli Nina Hirsiaho.

– Lakihan velvoittaa antamaan kotihoidon apua myös niille lapsiperheille, jotka eivät suoraan ole lastensuojelullisessa tarpeessa. Tämä pitää muistaa jatkossa, että annetaan meille sinne raamiin väljää myös tältä osin. Ostopalvelu ei ole meille kestävä ratkaisu pidemmän päälle, siihen pitää löytää työntekijä omasta takaa. Meillä on haasteita myös aikuissosiaalityön puolella.

Asukasluku mietityttää

– Yksi asia, mikä tietysti mietityttää, on asukasluvun kehitys. Siihen meidän pitäisi jostain löytää keinoja, että saataisiin se asukasluku pompsahtamaan taas yli neljän tuhannen, totesi Hirsiaho.

Myös Mikko Tiirola painotti asukasluvun kehityssuunnan merkitystä.

– Meillä on investoitu ja uusittu palvelurakennetta esimerkiksi koulujen ja päiväkotien osalta. Nyt kunnan strategiaa täytyy lähteä päivittämään. Jos väkiluvun laskemista ei saada taitettua ja käännettyä uuteen nousuun, meidän verotulot ja valtionosuudet lähtevät tippumaan. Se tarkoittaisi sitä, että me joudutaan matokuurille samaan aikaan kun olisi palveluverkostoa käytettävissä.

– Strategian terävöittämistä tarvittaisiin jo tämän valtuustokauden lopulle, puhumattakaan uudelle valtuustolle. Tähän liittyvät myös elinkeinopolitiikka ja työllisyys.

– Meillä on kaavoja, mutta tonttikauppa ei käy. Nyt tarvittaisiin ainakin alueellista näkyvyyttä, sanoi Tiirola.

Tiirola toi esiin myös poikkeamislupamenettelyn Petäjävedelle tuomat mahdollisuudet. Strategiaa tarvitaan, kun mietitään, miten mökkiasukkaista saadaan Petäjävedelle vakituisia asukkaita.

Tapio Kokkonen totesi osavuosikatsauksesta, että kokonaisuuden suhteen talous on linjassa, vaikka yksittäisiä piikkejä onkin. – Vuosikate meillä 87,7% eli suunta meillä on tälle vuodelle ihan hyvä. Kurinalainen talous pitää kuitenkin pitää jatkossakin. Väestöpohjan väheneminen on yksi keskeinen tekijä, joka pitää saada hallintaan. Onko esimerkiksi meidän vuokra-asuntokanta riittävän hyvä, kysyi Kokkonen.

Janne Räisänen mietti kunnan asemaa kilpailukyvyn näkökulmasta.

– Kyllä meidän strategian sijaan pitäisi kiinnittää huomiota esimerkiksi kiinteistöveroon. Yksinkertaiset asiat ratkaisevat. Asukkaat menevät sinne missä kiinteistövero on pieni, linjasi Räisänen.

Vetovoiman lisäämiseen löytyi muitakin ideoita ja näkökulmia.

Esko Karenin mukaan Petäjäveden kuntamarkkinointia pitäisi lisätä voimakkaasti. Markku Kuosmanen toivoisi kunnan tonttitarjontaan mukaan rinnetontteja mäkimailta. Myös kyläpolitiikka on tekijä, joka vaikuttaa Kuosmasen mukaan Petäjäveden kuntakuvaan. Myös Ritva Lehtonen viittasi aluepolitiikkaan todeten, että moni potentiaalinen tulija haluaa luontoa ympärilleen. Raisa Kinnusen mielestä infraan panostaminen on hyvä vaihtoehto, jonka myötä mahdollistuu esimerkiksi etätyön tekeminen.

Johtamismalli uusiksi

Kunnanjohtaja Eero Vainio esitteli kunnanvaltuustolle keskustelupaperiksi nimeämänsä luonnoksen Petäjäveden kunnan johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistamisesta.

– Tämä on ideapaperi, ei vielä esitys, painotti Vainio.

Vainion mukaan Petäjäveden uuden johtamismallin tavoitteena on täyttää uuden kuntalain vaatimukset sekä ennen kaikkea tehdä Petäjäveden kunnasta sote-sopiva. Kunnan tehtäväkentän ja roolin muuttuessa on syytä muuttaa myös organisaatiota. Tavoitteena on ketterä, nopeasti reagoiva kunta, jonka hallinto on suoraviivaista ja palvelualtista.

Maanantaina uusi johtamis- ja organisaatiomalli oli valtuuston esikäsittelyssä. Valtuustoryhmät tekevät omat kannanottonsa uudistukseen lokakuun 3. päivään mennessä. Tarkoitus on, että kunnanhallitus tekee 17.10. esityksen valtuustolle, jonka linjaukset asiaan saadaan 24.10 kokouksessa.

Vainion luonnostelemassa organisaatiomallissa olisi kaksi vahvaa toimijaa, elinvoimaan keskittyvä kunnanhallitus ja kuntalaisten hyvinvointipalveluihin keskittyvä hyvinvointilautakunta. Jälkimmäisessä yhdistyvät nykyiset sivistys- ja perusturvalautakunta. Vanhoista lautakunnista jäisivät kartalle pakolliset tarkastus- ja keskusvaalilautakunta.

Perusturvalautakunta poistuisi uudistuksen myötä kokonaan. Teknisen lautakunnan tehtävät siirtyisivät jaetusti kunnanhallitukselle ja uudelle lupalautakunnalle.

Kunnanhallituksen rooli kasvaisi uudessa organisaatiomallissa.

Vainion esittelemä luonnos sai maanantaina sekä kiitosta että kritiikkiä. Kritiikki kohdistui esimerkiksi vallan keskittymiseen kunnanhallitukselle. Useaa valtuutettua askarutti myös se, onko kunnanhallituksella edellytyksiä hoitaa paisuvaa tehtäväkenttäänsä.

Muutama valtuutettu pohti, löytyykö esimerkiksi tulevaan kunnanhallitukseen uuden tehtäväkentän edellyttämää asiantuntemusta. -HM

